Кадыров рассказал о внедрении блокчейна в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о внедрении блокчейна в республиканский Росреестр. Об этом он написал в своем телеграме.
Ramzanas Kadyrovas
© Reuters / Scanpix


«По времени точно не скажу когда, но идет активная фаза работы», — написал Кадыров.

По его словам, внедрением блокчейна занимается рабочая группа правительства Чечни, созданная вместе с Внешэкономбанком. Ей руководит первый заместитель председателя правительства республики Якуб Закриев.

Внедрение блокчейна в Чечне Кадыров обсуждал с главой Внешэкономбанка Сергеем Горьковым еще в октябре. Позднее в этом же месяце в Минэкономразвития предложили внедрить технологию блокчейна для мониторинга сведений единого государственного реестра недвижимости.

Сделать это предложили в качестве эксперимента и только в Москве. Целью использования блокчейна назвали повышение доступности информации в реестре и уровня доверия к ней людей.

В июле о планах использовать технологию блокчейна рассказал глава Минкомсвязи Николай Никифоров. По его словам, блокчейн может использоваться при заключении сделок с недвижимостью и их регистрации в Росреестре.

Блокчейн — это непрерывная и распределенная цепочка блоков, которые содержат в себе информацию о транзакциях. Основное преимущество блокчейна — открытость (информацию о транзакциях может проверить любой участник системы) и отсутствие посредников. Доступ к блокам может получить любой и проверить информацию о проведенных транзакциях, однако персональных данных в них нет. Цепочка блокчейна хранится на разных компьютерах, поэтому ее сложно подделать.

Телеканал "Дождь"
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