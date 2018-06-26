Кадыров попросил Путина включить новую Транскавказскую магистраль в стратегию развития до 2025 года. Глава Чечни в своем послании, отправленном 15 июня, напоминает, что РЖД планирует построить высокоскоростную линию «Центр — Юг» из Москвы до Адлера, а также по маршруту Ставрополь—Невинномысск—Минводы.
Глава Чечни предложил в качестве первого этапа магистрали «Центр – Юг» построить участок из Ростова-на-Дону до Краснодара, а отдельно через Майкоп, Черкесск, Минводы, Нальчик и Владикавказ проложить магистраль из Краснодара в Грозный.
Путин поручил министру экономики Максиму Орешкину и главе Минтранса Евгению Дитриху рассмотреть возможность включения подобного проекта в программу. В Минтрансе заявили, что письмо получили и что оно находится «в проработке».
В Минэкономразвития сообщили, что готовят план магистрали. «Все объекты, в том числе ВСМ Краснодар—Грозный—Махачкала, должны пройти оценку социально-экономических эффектов и только после этого могут быть включены в план», — сказали в ведомстве.
Кто будет финансировать строительство новой магистрали, неясно. Ее стоимость оценивают примерно в 1,2 триллиона рублей. Около 84% доходов бюджета Чечни — это различные федеральные субсидии. В 2018 году на выравнивание бюджетной обеспеченности республике направят 27 миллиардов рублей. Долг Чечни за газ, согласно данным на первое мая, составлял 16,4 миллиарда рублей, а долги за электричество на конец прошлого года — более 9 миллиардов рублей, напоминает «Коммерсантъ».
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