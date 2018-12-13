Он также добавил, что в прошлом году правительство России сократило федеральную целевую программу в республике, выделив 75 млрд рублей вместо 130 млрд.

"Люди думают, что Россия дает Кадырову большие деньги, поэтому Чеченская республика цветет и расцветает. Если бы по нам необходимые средства выделили – мы сделали бы больше. И еще больше, если бы нам не мешали", – цитирует Кадырова "Интерфакс".

По словам Кадырова, властям Чечни много мешали, "все смотрели через бинокль", критиковали его за то, что он "вчерашний воин с автоматом", носит бороду, плохо говорит по-русски. Однако им "очень сильно помогало доверие" президента, заявил Кадыров.

Согласно официальным данным, начиная с 2001 года только из федерального бюджета Чечне выделили около 500 млрд рублей.

​В сентябре 2017 года глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что руководство России должно увеличить дотации республике. Он объяснил это ростом рождаемости в регионе.

80% бюджета Чечни составляют дотации из федерального центра. Российские оппозиционные политики считают, что значительная часть этих средств уходит на "сладкую жизнь" Кадырова. Ранее сам глава Чечни, отвечая на вопрос, откуда у него деньги, заявлял, что их ему "дает Аллах".

В 2016 году Минфин заявил об урезании дотаций для Чечни. Рамзан Кадыров резко раскритиковал решение ведомства и заявил, что если ему хоть кто-нибудь позвонит из федерального правительства, то ему "в деталях объяснят позицию [Чечни]".

По данным "Ведомостей", с 2007-го по 2015 год Чечня получила из федерального бюджета в виде субсидий, субвенций и дотаций 539 млрд рублей, их средний ежегодный объем составлял 60 млрд рублей.