Ранее Кадыров гарантировал свою победу, а теперь раскрыл тактику и назвал раунд, в котором нокаутирует оппонента единственным ударом.
Глава региона намерен четыре раунда "бегать по рингу", а затем улучить момент и нанести один разящий удар.
"Меня опять спрашивают про поединок с Александром Емельяненко. Говорю предельно ясно и конкретно. Если состоится бой с Емельяненко, то отвечаю, что в пятом раунде единственным и первым ударом я уложу его. Так что ждите! Четыре с половиной раунда буду бегать по рингу, а в последнем раунде нанесу один удар. Короче, угадайте, в корпус или в голову?", - поведал Кадыров своим подписчикам в Telegram.
Напомним, что глава Чечни бросил вызов Емельяненко и тот согласился на бой по правилам бокса. Организовать поединок уже вызвался генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
В конце ноября 38-летний Емельяненко провел бой по правилам бокса против пауэрлифтера Михаила Кокляева. Боец ММА отправил соперника в нокаут в первом раунде. После этого поединка Александр договорился провести 3 апреля встречу с бойцом смешанного стиля Магомедом Исмаиловым.
Всего в послужном списке Емельяненко в ММА 28 побед (25 досрочно), семь поражений и одна ничья.
Путин надеется на укрепление сотрудничества России и Германии
Президент РФ отправил новогодние поздравления...
Путин поблагодарил Трампа за информацию, которая помогла предотвратить теракты (5)
Сотрудники ФСБ России задержали двух россиян,...
Кадыров пообещал нокаутировать Александра Емельяненко одним ударом (5)
Глава Чечни Рамзан Кадыров заранее превращает в...
На Тверскую завезли снег. Почему смеются над властями Москвы? (58)
За три дня до Нового года в центр Москвы, где так и не...
Сотрудницу МВД уволили за подписку на Instagram Навального (5)
Сотрудницу московской конной полиции уволили из МВД за...
TOP новостей
Торговцы готовятся к 2020 году: появятся новые магазины, но на приход новой сети рассчитывать не приходится (15)
Похоже, в 2020 году в секторе розничной торговли...
Самые большие зарплаты в Литве за ноябрь: кому платили больше 10 000 евро (4)
В ноябре некоторые литовские работодатели выплатили...
Географ и его глобус. Учитель русской школы в новогоднем интервью
Василий Янкович – герой одной из самых р ейтинговых...
Какие изменения ждут водителей Литвы после Нового года: важно знать (20)
С Нового года жители Литвы уже не увидят на светофорах...
После Нового года в Вильнюсе – множество радаров и перемены, которые потребуют терпения (16)
С Нового года на улицах столицы Литвы появится 32...