Ранее Кадыров гарантировал свою победу, а теперь раскрыл тактику и назвал раунд, в котором нокаутирует оппонента единственным ударом.

Глава региона намерен четыре раунда "бегать по рингу", а затем улучить момент и нанести один разящий удар.

"Меня опять спрашивают про поединок с Александром Емельяненко. Говорю предельно ясно и конкретно. Если состоится бой с Емельяненко, то отвечаю, что в пятом раунде единственным и первым ударом я уложу его. Так что ждите! Четыре с половиной раунда буду бегать по рингу, а в последнем раунде нанесу один удар. Короче, угадайте, в корпус или в голову?", - поведал Кадыров своим подписчикам в Telegram.

Напомним, что глава Чечни бросил вызов Емельяненко и тот согласился на бой по правилам бокса. Организовать поединок уже вызвался генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

В конце ноября 38-летний Емельяненко провел бой по правилам бокса против пауэрлифтера Михаила Кокляева. Боец ММА отправил соперника в нокаут в первом раунде. После этого поединка Александр договорился провести 3 апреля встречу с бойцом смешанного стиля Магомедом Исмаиловым.

Всего в послужном списке Емельяненко в ММА 28 побед (25 досрочно), семь поражений и одна ничья.