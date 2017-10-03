Поклонскую «травят за несгибаемую волю, силу духа и за четкую позицию» те, кто «не имеет никакого отношения ни к Отечеству, ни к народу», написал Кадыров.
«Она высказалась против фильма „Матильда“, и это ее право, и я только приветствую ее позицию. Поклонская представляет в Госдуме интересы населения России. Петиция против этого фильма собрала 100 тысяч подписей, и хрупкая девушка защищает интересы тех, кому не все равно на историю своей страны», — отметил глава Чечни.
По его мнению, Поклонская «в своей борьбе» руководствуется «лишь любовью к своей стране, отстаивая то, что дорого для каждого патриота — Родину».
Поклонская неоднократно выступала против фильма «Матильда». Издание Znak.com писало, что в Госдуме и в Администрации президента с депутатом проводят беседы, ей предложили прекратить «кампанию» против фильма «Матильда» или выйти из фракции «Единая Россия» и добровольно сдать мандат. Источники Дождя в Госдуме и в «Единой России» отвергли эту информацию, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти сообщения «глупостью».
28 сентября для депутатов провели закрытый показ «Матильды» в кинотеатре ГУМа. После просмотра Комитет Госдумы по культуре заявил, что фильм не содержит нарушений. При этом Поклонская заявила, что «накануне этого „просмотра“» депутаты всех фракций повторно обратились к Генпрокурору с просьбой запретить фильм «Матильда».
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