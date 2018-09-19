Но теперь президент поручил своему правительству обеспечить передачу 100% акций этого актива Чеченской республике. В настоящее время в собственности "Чеченнефтехимпрома" находится около 1100 нефтяных скважин (из них только 270 действующих), 4 нефтебазы, 2 НПЗ, несколько заводов по ремонту нефтегазового оборудования, оборудование для добычи нефти, более 500 км нефте- и газопроводов.

Все это должно быть сделано в течение двух месяцев, а возможно и раньше. Документ о передаче нефтяной компании опубликован на официальном портале правовой информации (.pdf). Учитывая, что 5 октября у Рамзана Кадырова день рождения (будет 42 года), то Путин сделал ценный подарок главе Чечни.

До этого момента все акции "Чеченнефтехимпрома" принадлежали Росимуществу, которое сдавало предприятие в аренду "Роснефти".

"Хочу отметить несостоятельность отдельных комментариев о том, что какие-то влиятельные силы оказывали сильное сопротивление, стараясь не допустить положительного решения вопроса", - написал Кадыров на своей странице в "ВКонтакте", комментируя передачу нефтяной компании Чечне.

Просьбу отдать "Чеченнефтехимпром" глава республики направил Путину еще в декабре 2015 года. Он писал о значительном потенциале "Чеченнефтехимпрома", не связанном с нефтепереработкой, который практически не используется, а также сообщал, что власти республики хотят построить там завод по производству литий-ионных аккумуляторов.

Путин поддержал идею главы Чечни, однако через полгода Кадыров пожаловался ему, что правительство так и не приняло решение по этому вопросу. Не приняли решение и в 2016 года, а в 2017 году вице-премьер РФ Аркадий Дворкович объявил, что Росимущество так долго занимается вопросом передачи "Чеченнефтехимпрома" Чечне, потому что сложно было оценить это имущество. "Там же вопрос в оценке имущества... Там же большой имущественный комплекс, что-то нужно республике, что-то не нужно", - пояснил Дворкович, отметив, что надо понять, "сколько реально это имущество стоит".

История "нефтяного конфликта" Кадырова и Сечина

Так как три года назад в своем письме Путину Кадыров писал о желании построить на землях "Чеченнефтехимпрома" завод по производству литий-ионных аккумуляторов, то в сентябре 2016 года "Роснефть" предложила отдать Грозному лишь участок земли под строительство этого завода, а весь "Чеченнефтехимпром" сделать частью "Роснефтегаза" (госкомпании, на балансе которой находится контрольный пакет акций "Роснефти").

Передачу принадлежащего государству "Чеченнефтехимпрома", находящегося под управлением "Роснефти" на правах аренды, увязали со сделкой по продаже чеченских активов "Роснефти", в том числе 51% доли в "Грознефтегазе", хотя "Грознефтегаз" только формально принадлежит "Роснефти", так как по факту ею управляют менеджеры Кадырова.

"Роснефть" и Чечня вели переговоры о продаже этих 51% акций и других активов компании в регионе за 12,5 млрд рублей. Однако в Чечне посчитали эту цену завышенной, хотя оценка активов производилась авторитетным агентством в соответствии с рыночной стоимостью активов и никаких сомнений не вызывала.

"Роснефть" в случае отказа Чечни от такой сделки хотела вообще продать стороннему инвестору "Грознефтегаз", который работал на арендованных активах "Чеченнефтехимпрома".

Как отмечают эксперты, реальной хозяйственной деятельности "Чеченнефтехимпром" не ведет, а основной доход получает именно от сдачи своего имущества в аренду "Грознефтегазу", который и ведет добычу.

Как напоминает BBС, в марте 2017 года Кадыров заявил, что цена активов "Роснефти", которые предполагается продать региону, завышена, а относиться к Чечне нужно как к "послевоенному региону".

Через месяц газета The Financial Times со ссылкой на источники сообщила о конфликте главы "Роснефти" Игоря Сечина и главы Чечни Рамзана Кадырова из-за чеченских нефтяных активов. Оба героя публикации выпустили заявление, в котором назвали эти сведения "заведомо бездоказательной и сознательной ложью", и пригрозили изданию судом. Но потом "Роснефть" отказалась от своих планов судиться, заявив, что этот вопрос более неактуален. Дело в том, что Сечин и Кадыров договорились о том, что "Роснефть" продолжит работу в Чечне и не будет продавать республике свои региональные активы.

По словам главы республики Рамзана Кадырова, "Роснефть" и дальше будет развивать и нефтяное направление, и экономику республики. Кадыров также отмечал, что на встрече с главой "Роснефти" были "сняты все вопросы по Чеченнефтехимпрому".

Теперь, когда президент Путин подписал указ о передаче нефтекомпании, Кадыров вновь подчеркнул, что "интересы "Роснефти" никоим образом не задеты". "Мы наоборот заинтересованы в том, чтобы дочерняя организация "Грознефтегаз" развивалась, увеличивала добычу нефти, вела разведочное бурение", - написал Кадыров.

В своем "ВКонтакте" глава Чечни отметил, что передача "Чеченнефтехимпрома" республике в условиях санкций "откроет новые возможности для социально-экономического развития, создания новых производств и, соответственно, рабочих мест". Теперь якобы Чечня имеет все реальные возможности "задействовать неиспользуемое Роснефтью имущество и земли для привлечения инвестиций".

"При хозяйском подходе можно восстановить, реконструировать, привлекая для этого отечественные и иностранные инвестиции. Предварительные договоренности с потенциальными инвесторами у нас имеются. Особенно большой интерес проявляют китайские и ближневосточные фирмы и компании", - заявил Кадыров.