Кадыров объявил о "временной нетрудоспособности" и назначил исполняющего обязанности главы Чечни

В документе уточняется, что Кадыров временно возложил обязанности руководителя республики на другое лицо из-за своей временной нетрудоспособности.
В распоряжении также сказано, что Хучиев назначен на данный пост с 13 января 2020 года.
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