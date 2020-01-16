Кадыров объявил о "временной нетрудоспособности" и назначил исполняющего обязанности главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил исполняющим обязанности руководителя республики председателя правительства региона Муслима Хучиева. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт главы и правительства Чечни.
Ramzanas Kadyrovas
© Sputnik / Scanpix

В документе уточняется, что Кадыров временно возложил обязанности руководителя республики на другое лицо из-за своей временной нетрудоспособности.

В распоряжении также сказано, что Хучиев назначен на данный пост с 13 января 2020 года.

Gazeta.ru
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