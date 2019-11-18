Такое заявление он сделал во время посещения строящегося исламского центра в Грозном, сюжет об этом был показан в новостях телеканала "Грозный" 14 ноября.
"Сказал, что-то разозлившись - пытаются это переделать. Когда мы ругаемся соответственно нашим традициям, адатам, говорим "я тебя побью", "я тебя убью" - делают прямой перевод. Говорят: смотрите, Кадыров туда-сюда. Эй, да не говорю я этого!" - сказал Кадыров.
"Я даже своим детям это [угрозы] говорю. У нас в лексиконе это используется. Всегда это было, чтобы испугать, поругать", - добавил глава Чечни.
Ранее Кадыров, выступая перед правительством республики на встрече, посвященной малому и среднему бизнесу, призвал наказывать пользователей интернета, которые, по его мнению, могли "оскорбить чью-то честь".
"Тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится," - сказал он.
Кремль проверять высказывания главы Чечни об убийствах отказался, а пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов усомнился в том, что переводчик Би-би-си владеет чеченским языком.
Тот факт, что перевод слов Кадырова с чеченского был корректным, позже подтверждали другие СМИ.
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