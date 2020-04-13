Накануне Елена Милашина опубликовала в "Новой газете" статью под названием "Смерть от коронавируса - меньшее зло". В публикации журналистка рассказала о мерах, которые предпринимаются в Чечне в связи с распространением Covid-19.

По словам Милашиной, многие медицинские учреждения не были готовы к приему больных, поэтому их якобы закрыли. Коронавирус, утверждает Милашина, никак не снизил число незаконных задержаний, в том числе массовых.

Цитируя статью Милашиной в ходе прямого эфира, Кадыров говорит: "Что ты за женщина, какая тебя мать родила, какая мать, отец воспитали тебя?"

Глава Чечни обратился к руководству страны, ФСБ, которое, по его словам, курирует "Новую газету" и "Газпрому", который, по мнению Кадырова, финансирует издание. При этом в открытых источников никакой информации о финансировании "Новой" со стороны "Газпрома" нет - в холдинг "Газпром-медиа" она не входит.

"Остановите этих нелюдей, которые пишут, провоцируют мой народ. Эй, "Газпром"… Не платите врагам народа денег. В конце концов, надоело. Если вы хотите, чтобы мы совершили преступление и стали преступниками, то так и скажите. Один возьмет на себя этот груз ответственности и понесет по закону наказание. Посидит в тюрьме и выйдет", - заявил он.

Позднее Кадыров опубликовал схожее заявление в своем телеграм-канале. "Почему могучая цитадель нашего суверенитета - ФСБ - фактически потворствует деятельности иностранной агентуры, которая, прикрываясь якобы "свободой слова", пытается своими лживыми мифами снова повесить на мой народ ярлыки закоренелых преступников, средневековых неучей и душителей свободы?" - пишет он.

Кроме того, глава Чечни подверг сомнению факт нападения на Милашину в феврале 2020 года в Грозном. "Не стесняясь, говорят, что в Чеченской республике избили журналистку "Новой газеты". А где свидетель? Я еще раз повторяю, найдите доказательство, улику, найдите кто избил Милашину, если ее избили. Я не верю", - сказал Кадыров.