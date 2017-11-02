"Я лично убежден, что довольно глазеть на труп Ленина. И руководителя революции давно пора похоронить, это и разумно, и человечно", — написал он.
По словам Кадырова, решение о захоронении тела Ленина "будет самым верным с исторической точки зрения".
"При этом решение о захоронении не должно быть выборочным. Предать земле нужно как тело Ленина, так и наиба имама Шамиля Хаджи-Мурата, голова которого по сей день хранится в музее Санкт-Петербурга", — отметил он.
Кадыров подчеркнул, что принимать решение по данному вопросу должен президент России Владимир Путин.
Вопрос захоронения Ленина с большей или меньшей степенью активности обсуждается в обществе со времени распада СССР. Очередной виток дискуссии пришелся на 100-летнюю годовщину Октябрьской революции, сообщает Newsru.com.
Валентина Матвиенко предположила, что захоронение произойдет, когда будет найден неконфликтный способ решения этого вопроса. Спикер допустила проведение референдума, но "не сегодня и не завтра".
В сентябре правительство РФ отвергло законопроект о захоронении Ленина, предложенный депутатами Госдумы от ЛДПР и "Единой России". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов называл эту инициативу "вызовом общественности и провокацией против российской государственности".
К дискуссии присоединилась и Ксения Собчак, объявившая о желании баллотироваться на пост президента РФ в марте 2018 года. Во время встречи с екатеринбуржцами телеведущая заявила, что если она станет президентом, то первым ее знаковым указом будет документ о выносе тела Ленина с Красной площади.
Зюганов раскритиковал такое предложение, назвав его "хамством и безобразием". Комментируя высказывание Собчак о теле Ленина, лидер КПРФ заявил, что она "не уважает волю великой страны".
Google заблокировал СМИ из "фабрики медиа", приписываемой Пригожину (2)
Российское интернет-издание "Федеральное агентство...
Свидетели по делу экс-губернатора Белых меняют показания (1)
"Вы что это [показания на стадии следствия] придумали?...
ВИДЕО. Порноактриса Елена Беркова аявила о выдвижении в президенты России (8)
К кандидатам, заявившим о своем желании...
Песков рассказал об отсутствии на повестке дня Кремля темы захоронения Ленина (2)
Захоронение тела Владимира Ленина «не является темой...
"Дождь": доход племянника Путина в 2016-м составлял 5,5 млн рублей в день (9)
Доход двоюродного племянника президента России...
TOP новостей
Президент Литвы в списке Forbes: влиятельная женщина и жесткий критик Путина (208)
В списке наиболее влиятельных женщины мира,...
В четверг вечером в столице Литвы открыта Лукишкская площадь (16)
2 ноября вечером в Вильнюсе после реконструкции была...
Жители оказались в дураках: придется платить за стоянку у дома (32)
Жители Вильнюса , которые приобрели квартиры в доме на...
Еврейская община Литвы отмежевалась от обвинений в адрес Раманаускаса-Ванагаса (177)
Еврейская община Литвы (ЕОЛ) отмежевалась от...
Паневежис приглашает: зарплаты выше, чем в Вильнюсе (25)
После учебы в Великобритании 27-летний Даумантас...