"Я лично убежден, что довольно глазеть на труп Ленина. И руководителя революции давно пора похоронить, это и разумно, и человечно", — написал он.

По словам Кадырова, решение о захоронении тела Ленина "будет самым верным с исторической точки зрения".

"При этом решение о захоронении не должно быть выборочным. Предать земле нужно как тело Ленина, так и наиба имама Шамиля Хаджи-Мурата, голова которого по сей день хранится в музее Санкт-Петербурга", — отметил он.

Кадыров подчеркнул, что принимать решение по данному вопросу должен президент России Владимир Путин.

Вопрос захоронения Ленина с большей или меньшей степенью активности обсуждается в обществе со времени распада СССР. Очередной виток дискуссии пришелся на 100-летнюю годовщину Октябрьской революции, сообщает Newsru.com.

Валентина Матвиенко предположила, что захоронение произойдет, когда будет найден неконфликтный способ решения этого вопроса. Спикер допустила проведение референдума, но "не сегодня и не завтра".

В сентябре правительство РФ отвергло законопроект о захоронении Ленина, предложенный депутатами Госдумы от ЛДПР и "Единой России". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов называл эту инициативу "вызовом общественности и провокацией против российской государственности".

К дискуссии присоединилась и Ксения Собчак, объявившая о желании баллотироваться на пост президента РФ в марте 2018 года. Во время встречи с екатеринбуржцами телеведущая заявила, что если она станет президентом, то первым ее знаковым указом будет документ о выносе тела Ленина с Красной площади.

Зюганов раскритиковал такое предложение, назвав его "хамством и безобразием". Комментируя высказывание Собчак о теле Ленина, лидер КПРФ заявил, что она "не уважает волю великой страны".