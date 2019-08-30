По словам трех источников "Медузы", с такой инициативой выступили в администрации президента России, однако деньги на проект еще не выделили.
Собеседник, близкий к московскому казачеству, рассказал, что атаману Москвы Андрею Шустрову предложили "выпороть навальнят", однако он отказался от этого, сославшись на осенний призыв. Шустров отказался от комментария "Медузе" и посоветовал "обращаться в администрацию президента".
Знакомый с переговорами ветеран МВД заявил, что разгоном акций будет заниматься не московское, а федеральное руководство "Центрального казачьего войска" (ЦКВ). Там не ответили на запрос издания, а в пресс-службе администрации президента сказали, что "не занимаются такими вопросами".
О привлечении казаков и членов "Союза добровольцев Донбасса" также сообщил один из кандидатов в Мосгордуму, который попросил не называть его имя. По его словам, казаки и ветераны Донбасса должны стать "противной стороной на митингах". Эту информацию также подтвердили ветеран МВД, близкий к ФСБ источник и доброволец Донбасса, участвовавший в разгоне акции "Он вам не царь" в мае 2018 года.
Представитель "Союза добровольцев Донбасса" Мария Коледа, комментируя эту тему, предложила ознакомиться с позицией главы союза Александра Бородая, которое было опубликовано на сайте СДД в день митинга на проспекте Сахарова 10 августа.
В 13-минутном видео Бородай заявил, что союз будет "вправе вступить в игру", если протестующие "выйдут за рамки правовой ситуации". "И тогда надо нашим дорогим вот этим всем мальчикам в розово-голубых штанах, которые нынче ходят на митинги, понимать одну простую вещь: что им надо очень сильно побеспокоиться за собственную сохранность", — говорит Бородай.
По словам ветерана МВД, интервью Бородая было согласовано с Кремлем. Близкий к ФСБ источник "Медузы" отметил, что Бородай "никогда не говорит без разрешения". При этом в самом видео глава "Союза добровольцев Донбасса" отрицает, что к нему обращались представители власти.
Ветеран МВД отметил, что казаков и представителей СДД привлекут на митинги уже после выборов в Мосгордуму 8 сентября. По его словам, в Кремле "ждут, пока политтехнологи мэрии" проиграют "улицу оппозиции". Близкий к ФСБ собеседник заявил, что на акции протеста выйдут не представители реестрового казачества или действующие члены союза добровольцев, а люди, которых "нарядят в казачью форму или в горку".
Источник отметил, что во время митинга "Он нам не царь" уже привлекали жителей Подмосковья, одетых в казачью форму. Тогда их обвиняли в том, что они били протестующих нагайками и кулаками.
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