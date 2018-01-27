К москвичу Павлу Стоцко, который заключил в Дании брак с Евгением Войцеховским, пришли люди в штатском. "Они очень долго стучали в дверь. Я боюсь, они даже повредили ее покрытие", - рассказал Стоцко телеканалу "Дождь" в субботу, 27 января.

По его словам, неизвестные ничего не говорили, а после их стуков в квартире пропало электричество. "Подошли, видимо, к счетчику и отключили нам электричество", - предположил Стоцко. Он также сообщил, что пригласил адвоката.

К дому также пришел друг однополой пары, драматург Валерий Печейкин. Он в свою очередь рассказал, что неизвестные - "мужчин пять-шесть" - представились сотрудниками полиции, представителями Многофункционального центра услуг (МФЦ), куда они предлагают Стоцко поехать вместе с ними. "Говорят, что к Павлу у них нет никаких вопросов, все вопросы к гражданским лицам, которые допустили эту ошибку", - пояснил Печейкин.

Стоцко также сообщил "Интерфаксу", что в их адрес "по всем источникам" поступает "много гомофобных угроз". По его словам, полиция приходила к его родителям, а матери Войцеховского неизвестные угрожали, "что, если она не придет и не откроет дверь в нашу квартиру, они доставят ее силой".

Административное дело о порче документов

Между тем в пресс-службе полиции Москвы "Интерфаксу" сообщили, что в отношении Стоцко и Войцеховского заведено административное дело об умышленной порче документов в связи с "инициированием внесения в паспорта отметок, не предусмотренных законодательством".

Накануне в МВД России сообщили, что паспорта Стоцко и Войцеховского были аннулированы, а поставившая в них штампы о заключении брака сотрудница и ее непосредственный руководитель будут уволены. Действия сотрудницы в МВД считают нарушением законодательства РФ, в связи с ними проводится служебная проверка.

Пара позже заявила, что их адвокаты будут добиваться отмены решения об аннулировании, а также о связанных с ним увольнениях.

Войцеховский и Стоцко заключили брак в Дании 4 января 2018 года, после чего подали документы в МФЦ в Москве, где им поставили штампы в паспорта на странице семейного положения о том, что их брак зарегистрирован в Копенгагене. Об этом сообщил "Дождь", в распоряжении которого есть копии паспортов. В МФЦ назвали информацию ложной и заявили, что центры госуслуг Москвы "не предоставляют услугу по регистрации брака, никакой штамп сотрудниками в паспорт не проставляется".

Пара в свою очередь заявила, что РФ "путем проставления отметок о госрегистрации брака в паспорте - на что мы имели полное юридическое право - признала однополый брак открыто и впервые".