К главе кемеровского МЧС пришли с обыском

По словам собеседника агентства, следственные действия в доме Мамонтова связаны, в том числе, с уголовным делом, возбужденным из-за пожара в торговом центре ”Зимняя вишня”, передает "Медуза".
Всего у главы кемеровского МЧС, рассказал источник, восемь объектов жилой недвижимости, доставшиеся ему по наследству от отца-бизнесмена.
Глава кемеровского МЧС отрицает проведение обыска. ”Ничего не проходит, не подтверждаю”, — заявил Мамонтов ТАСС.
В Кемерово 25 марта произошел пожар в торговом центре ”Зимняя вишня”, в результате которого погибли 64 человека, в том числе более 40 детей. Большинство погибших находились в одном из кинозалов на последнем этаже ТЦ, откуда их не успели эвакуировать.
Возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По делу задержаны шесть человек.
В ТЦ ”Зимняя вишня”, по предварительным данным расследования, были нарушены правила противопожарной безопасности.
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