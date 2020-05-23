При обыске в их частном доме были изъяты компьютеры, телефоны и флеш-накопители, в том числе жены и дочери. В обыске принимали участие около 10 человек. Худяковой заявили, что дело связано с порнографией. Сотрудники полиции, по словам женщины, вели себя грубо, угрожали застрелить собак.

Ранее в апреле был проведен обыск у основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, в рамках уголовного дела о ложных сообщениях про коронавирус. Следственный комитет России сообщил тогда, что дело завели из-за публикации о заболевших курсантах одного из учебных заведений, которых заставляют делать зарядку. Тогда Воронцова допросили в качестве свидетеля.

8 мая Воронцов был арестован решением Тверского суда Москвы по обвинению в вымогательстве, совершенном группой лиц. По версии следствия, он якобы требовал от сотрудника полиции 300 тысяч рублей за нераспространение личных фотографий, которые в итоге были опубликованы.