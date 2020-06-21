Издатель российского интернет-издания "Медиазона" и один из основателей арт-группы "Война" Петр Верзилов не выходит на связь. Утром в воскресенье, 21 июня, он сообщил "Медиазоне", что неизвестные люди пытаются проникнуть в его съемную квартиру, после чего исчез. Соседи заявили "Медиазоне", что дверь взламывали около десяти человек, причем двое были в полицейской форме. Приехавший на место собственник квартиры не сразу смог открыть дверь. Внутри никого не было, видимые следы обыска отсутствовали.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что Верзилова задержали сотрудники центра "Э" МВД России "в рамках проверочных мероприятий об экстремизме". Позже источник "Интерфакса" рассказал, что Верзилова доставили в Следственный комитет России, где он будет давать показания по делу, заведенному из-за "размещения в соцсетях материалов экстремисткой направленности".

Активист и участник Pussy Riot Александр Софеев подал в полицию заявление о похищении Верзилова.

в связи с похищением @gruppa_voina наш любимый соратник и друг Саша Софеев @sofeev только что подал заявление о пропаже человека на Петровку pic.twitter.com/zcAXv8oAym — Мария Алехина (@all_mary) June 21, 2020

В тот же день владелец московской галереи APT4, где проводились выставки арт-группы "Война", Игорь Маркин рассказал, что в галерее прошли обыски.

Осенью 2018 года Петр Верзилов попал в реанимацию в Москве с подозрением на отравление. Позднее он прошел курс лечения в берлинской клинике Charite. После выписки он обвинил российские спецслужбы в своем отравлении, увязав его с расследованием убийства троих журналистов в Центрально-Африканской Республике.