Избитой в Грозном журналистке угрожает "киллер Кадырова", обещавшая "отрезать бошку" главе СК РФ

Всего в отеле установлено 27 камер наблюдения. Из них три камеры снимали избиение журналистки в холле. Еще одна, размещенная в столовой, зафиксировала преступников за несколько минут до совершенного преступления, еще шесть камер засняли их на улице. Все камеры находились в рабочем состоянии, все изображения с них автоматически поступают на удаленный сервер и хранятся в облаке. Благодаря этим данным, преступники могли быть задержаны по горячим следам. Но, как отмечает Милашина, бездействие чеченской полиции объясняется не только профнепригодностью.

Уже на следующий день после инцидента государственное республиканское телевидение четко сформулировало мотив нападения на журналистку и адвоката Марину Дубровину, приехавшую защищать в суде своих клиентов - жителей Чечни, ставших жертвами незаконных задержаний и пыток.

ГТРК "Грозный" показала интервью, в которых чеченцы оправдывали нападение, а некоторые даже заявляли, что с девушками обошлись недопустимо мягко: "За то, что они делают в Чечне, надо было не только избить, но и убить". То, что Милашина и Дубровина делали в Грозном, не нравится чеченским властям, о чем они много раз заявляли, в том числе в форме прямых приказов своим силовикам "расстреливать к чертовой матери". Однако Следственный комитет РФ и Генеральная прокуратура ни разу не нашли в призывах Кадырова "убивать, сажать, пугать" оснований для возбуждения уголовного дела, пишет Милашина в "Новой газете". Не расследованы не только десятки нападений на правозащитников и журналистов, работающих в Чечне, но и случаи открытых угроз убийством, хотя авторы их известны.

Сама Елена Милашина уже получила подобное письмо с угрозой от "киллера Кадырова" Анны Иконниковой.

В этом письме говорится следующее: "Ты скажи спасибо что тебя вообще не убили!! И завали свое хлебало со своими писюльками везде! И забудь про Рамзана Ахматовича и вообще про Чечню! Иначе - тебе крышка! И мы приведем смертный приговор в исполнение в отношении тебя! Не смей соваться и касаться Чечни больше!" (пунктуация и орфография оригинала сохранены).

В понедельник, 17 февраля, Милашина планирует подать в Следственный комитет заявление о преступлении.

Почтовый адрес, с которого пришла угроза убийством, зарегистрирован на имя Анны Иконниковой. Женщина с таким именем значится администратором группы "Подвал Кадырова" во "ВКонтакте", где эти угрозы в адрес Милашиной были опубликованы за несколько часов до отправки по электронной почте.

Аналогичные угрозы Иконникова ранее рассылала в адрес правозащитников центра "Мемориал", режиссера Александра Сокурова, который посмел усомниться в геройстве Рамзана Кадырова, а также в адрес самого председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина: "Если ты заведешь дело на Рамзана Ахматовича или хоть дыхнешь в его сторону... Только попробуй шевельнуться в сторону Рамзана Ахматовича!.." Далее Иконникова описала, как именно в этом случае расправятся с женой, детьми и самим Бастрыкиным, причем в детальных анатомических подробностях.

Все данные угрозы размещены в сети "ВКонтакте" в паблике "Подвал Кадырова". Первая запись в этой группе появилась 1 декабря 2019 года, большинство публикаций посвящены тому, как в Чечне и за ее пределами пытают и убивают людей. Много восторженных признаний в любви Кадырову: "Мой единственный президент!!!", "Хочу верно и преданно служить Рамзану Ахматовичу. И если понадобиться - умереть за него". Иконникова объясняет, как именно она готова служить: "Глава Чечни Рамзан Кадыров готовит новую смену убийц. Готовит юных кадыровцев". "Чеченские убийцы - лучшие в России и за ее пределами". "Я - киллер Кадырова...".

В восторг Иконникову приводят сообщения о смерти сотрудников федеральных силовых ведомств России. Так, теракт в здании ФСБ в Архангельске, произошедший 31 октября 2018 года, Иконникова одобряет и жаждет еще большей крови.

Иконникова является также автором другого паблика в сети "ВКонтакте" - "Призрак ДНР". Там выложены ссылки на "подвиги", совершенные российскими наемниками на Украине, а также фотографии самой Иконниковой в форме с автоматом, сделанные в 2015 году в батальоне "Сомали", которым командовал покойный Михаил Толстых (Гиви). Несмотря на множество кровожадных публикаций о том, что Иконникова якобы кого-то "резала, убивала, пытала, насиловала" и проч., на Донбасс, судя по всему, она приезжала на один день сделать эффектную фотосессию в камуфляже. А сам Гиви разоблачил мошенницу Иконникову, устроившую аферу со сбором пожертвований, пишет "Новая газета".

Как отмечает издание, хотя публикации Иконниковой заставляют усомниться в том, что она психически здорова, ее сообщения с угрозами убийством образуют состав преступления, предусмотренный статьей 119 УК РФ.

Кроме того, как пишет обозреватель "Новой газеты" Елена Милашина, есть основания подозревать, что Анна Иконникова может быть причастна и непосредственно к нападению на нее и адвоката Марину Дубровину в Грозном.