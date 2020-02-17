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Обозреватель "Новой газеты" Елена Милашина, которая стала жертвой открытого нападения в Грозном, в гостинице "Континент", утверждает, что чеченская полиция не намерена расследовать это дело - записи с камер наблюдения гостиницы никто не смотрел, хотя на них зафиксированы нападавшие.
Избитой в Грозном журналистке угрожает "киллер Кадырова", обещавшая "отрезать бошку" главе СК РФ
© RIA / Scanpix

Всего в отеле установлено 27 камер наблюдения. Из них три камеры снимали избиение журналистки в холле. Еще одна, размещенная в столовой, зафиксировала преступников за несколько минут до совершенного преступления, еще шесть камер засняли их на улице. Все камеры находились в рабочем состоянии, все изображения с них автоматически поступают на удаленный сервер и хранятся в облаке. Благодаря этим данным, преступники могли быть задержаны по горячим следам. Но, как отмечает Милашина, бездействие чеченской полиции объясняется не только профнепригодностью.

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Уже на следующий день после инцидента государственное республиканское телевидение четко сформулировало мотив нападения на журналистку и адвоката Марину Дубровину, приехавшую защищать в суде своих клиентов - жителей Чечни, ставших жертвами незаконных задержаний и пыток.

ГТРК "Грозный" показала интервью, в которых чеченцы оправдывали нападение, а некоторые даже заявляли, что с девушками обошлись недопустимо мягко: "За то, что они делают в Чечне, надо было не только избить, но и убить". То, что Милашина и Дубровина делали в Грозном, не нравится чеченским властям, о чем они много раз заявляли, в том числе в форме прямых приказов своим силовикам "расстреливать к чертовой матери". Однако Следственный комитет РФ и Генеральная прокуратура ни разу не нашли в призывах Кадырова "убивать, сажать, пугать" оснований для возбуждения уголовного дела, пишет Милашина в "Новой газете". Не расследованы не только десятки нападений на правозащитников и журналистов, работающих в Чечне, но и случаи открытых угроз убийством, хотя авторы их известны.

Сама Елена Милашина уже получила подобное письмо с угрозой от "киллера Кадырова" Анны Иконниковой.

В этом письме говорится следующее: "Ты скажи спасибо что тебя вообще не убили!! И завали свое хлебало со своими писюльками везде! И забудь про Рамзана Ахматовича и вообще про Чечню! Иначе - тебе крышка! И мы приведем смертный приговор в исполнение в отношении тебя! Не смей соваться и касаться Чечни больше!" (пунктуация и орфография оригинала сохранены).

В понедельник, 17 февраля, Милашина планирует подать в Следственный комитет заявление о преступлении.

Почтовый адрес, с которого пришла угроза убийством, зарегистрирован на имя Анны Иконниковой. Женщина с таким именем значится администратором группы "Подвал Кадырова" во "ВКонтакте", где эти угрозы в адрес Милашиной были опубликованы за несколько часов до отправки по электронной почте.

Аналогичные угрозы Иконникова ранее рассылала в адрес правозащитников центра "Мемориал", режиссера Александра Сокурова, который посмел усомниться в геройстве Рамзана Кадырова, а также в адрес самого председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина: "Если ты заведешь дело на Рамзана Ахматовича или хоть дыхнешь в его сторону... Только попробуй шевельнуться в сторону Рамзана Ахматовича!.." Далее Иконникова описала, как именно в этом случае расправятся с женой, детьми и самим Бастрыкиным, причем в детальных анатомических подробностях.

Все данные угрозы размещены в сети "ВКонтакте" в паблике "Подвал Кадырова". Первая запись в этой группе появилась 1 декабря 2019 года, большинство публикаций посвящены тому, как в Чечне и за ее пределами пытают и убивают людей. Много восторженных признаний в любви Кадырову: "Мой единственный президент!!!", "Хочу верно и преданно служить Рамзану Ахматовичу. И если понадобиться - умереть за него". Иконникова объясняет, как именно она готова служить: "Глава Чечни Рамзан Кадыров готовит новую смену убийц. Готовит юных кадыровцев". "Чеченские убийцы - лучшие в России и за ее пределами". "Я - киллер Кадырова...".

В восторг Иконникову приводят сообщения о смерти сотрудников федеральных силовых ведомств России. Так, теракт в здании ФСБ в Архангельске, произошедший 31 октября 2018 года, Иконникова одобряет и жаждет еще большей крови.

Иконникова является также автором другого паблика в сети "ВКонтакте" - "Призрак ДНР". Там выложены ссылки на "подвиги", совершенные российскими наемниками на Украине, а также фотографии самой Иконниковой в форме с автоматом, сделанные в 2015 году в батальоне "Сомали", которым командовал покойный Михаил Толстых (Гиви). Несмотря на множество кровожадных публикаций о том, что Иконникова якобы кого-то "резала, убивала, пытала, насиловала" и проч., на Донбасс, судя по всему, она приезжала на один день сделать эффектную фотосессию в камуфляже. А сам Гиви разоблачил мошенницу Иконникову, устроившую аферу со сбором пожертвований, пишет "Новая газета".

Как отмечает издание, хотя публикации Иконниковой заставляют усомниться в том, что она психически здорова, ее сообщения с угрозами убийством образуют состав преступления, предусмотренный статьей 119 УК РФ.

Кроме того, как пишет обозреватель "Новой газеты" Елена Милашина, есть основания подозревать, что Анна Иконникова может быть причастна и непосредственно к нападению на нее и адвоката Марину Дубровину в Грозном.

NEWSru.com
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