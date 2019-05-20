Сотрудники отдела политики газеты "Коммерсант" подали заявления на увольнение из издательского дома. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщил заместитель главного редактора "Коммерсанта" Глеб Черкасов на своей странице в Facebook. По словам Черкасова, журналисты приняли это решение в связи с вынужденным уходом специального корреспондента Ивана Сафронова и замредактора отдела политики Максима Иванова.
Как следует из публикации Сафронова в Facebook, они с Ивановым покидают издание "не по своей воле", а в связи с решением акционера, высказавшего серьезные претензии к их статье. В материале "Спикеров делать из этих людей" сообщалось о возможном уходе с поста спикера Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко.
С 21 мая Иван Сафронов прекращает работу в издательском доме, уход оформлен по соглашению сторон. Как пишет Черкасов, сотрудники отдела политики планируют завершить рабочие обязанности в ближайшее время.
В марте журналистка газеты "Коммерсант" Мария Карпенко объявила о своем увольнении из-за ведения телеграм-канала "Ротонда", в котором та критически оценивала действия врио губернатора Санкт-Петербурга Беглова. По словам журналистки, руководство издательского дома посчитало, что она пишет то, что "противоречит редакционной политике издания".
Приговор Кокорину и Мамаеву обжаловали и защита, и прокуратура
Адвокаты нападающего " Зенита " Александра Кокорина...
Из-за статьи о Матвиенко увольняется весь отдел политики "Коммерсанта" (2)
Отдел политики "Коммерсанта" увольняется вслед за...
ВИДЕО: под Казанью обмелела Волга, ищут золото Российской империи
В Татарстане сильно обмелела Волга. В районе Казани...
Почти 320 тысяч ВИЧ-инфицированных умерли в России с 1987 года (6)
Почти 320 тысяч ВИЧ-инфицированных умерли в России с...
TOP новостей
Опрос жителей: должен ли президент Литвы встретиться с Путиным (173)
Должны ли руководители Литвы встретиться с...
На встрече Зеленским президент Литвы призвала "раздавить" олигархическую систему (3)
В понедельник после инаугурации новый президент...
Ответ главы штаба Науседы консерваторам: видно, что к этому готовились заранее
"Хочу поздравить наших коллег оппонентов с прекрасно...
Глава ассоциации: никто в Литве на стройке за 700 евро работать не хочет (14)
Молодежь в Литве на стройке работать не хочет, поэтому...
Зеленский вступил в должность президента Украины и заявил о роспуске Верховной Рады (59)
В понедельник, 20 мая, в Киеве прошла церемония...