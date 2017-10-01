Из-за полученных в Сирии ранений в Москве умер российский полковник

Он получил ранения в ходе операции в Сирии и был срочно госпитализирован в Россию, пишет агентство «Северпост» со ссылкой на публикацию его сослуживцев в социальной сети «ВКонтакте»

На это сообщение обратила внимание команда Conflict Intelligence Team. Агентство пишет, что причиной смерти Федянина стал подрыв на фугасе.

По неофициальным данным, Федянин будет похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах 3-го октября. Министерство обороны официально не сообщало о гибели офицера морской пехоты.

Дальневосточное издание Deita сообщает, что Федянин пострадал от того же артиллерийского обстрела боевиков террористической организации «Исламское государство», в котором погиб генерал-лейтенант Валерий Асапов. Изначально издание сообщило о смерти военного, но позже написало, что эта информация недостоверна.

Conflict Intelligence Team обращает внимание, что в сообщении о гибели Асапова Минобороны России не упоминало о ранении Федянина. По данным ведомства, с ним находился лишь переводчик.

«Северпост» передает, что в этом году полковник Федянин командовал расчетом морских пехотинцев во время парада Победы 9 мая на Красной площади.