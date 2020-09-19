По ее словам, сотрудники Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) забрали из номера практически все вещи, которыми Навальный "очевидно пользовался", запаковали и отправили. "Личные вещи Алексея, его багаж, поехал вместе с ним на медицинском борте. Поэтому, очевидно, что больше ни на чем улик не нашли", - сказала Ярмыш.

По ее словам, специалисты немецкой лаборатории не сообщали, что отравляющее вещество найдено на других вещах политика. Отвечая на вопрос ведущего Михаила Фишмана, почему подробная информация о бутылке была обнародована только сейчас, Ярмыш объяснила, что "нужно было какое-то согласование от Алексея", а его возможно было получить только после того, как он вышел из комы.

Следы "Новичка" были обнаружены на горлышке бутылки, и специалисты считают, что Навальный пил из нее уже после отравления. В Германию ее вывезла глава отдела расследований ФБК Мария Певчих, которая до недавних пор оставалась самой таинственной и непубличной сотрудницей Фонда. В интервью Русской службе ВВС она рассказала, что находилась в медицинском самолете, который вывез Навального в Берлин, вместе с его супругой Юлией. "И эти бутылки злосчастные улетели вместе с нами".

По словам Певчих, вещи из гостиничного номера при вывозе были "стратегически расфасованы в разных местах", и если бы сотрудники ФБК не забрали бутылки из Томска, они "стали бы мусором", и "сейчас этих бутылок и след бы простыл". Певчих отметила, что не понимает хайпа вокруг бутылки, "потому что ее смысловая нагрузка достаточно маленькая": на ней нашли остаточные частицы того боевого вещества, которое обнаружили в организме Навального лаборатории Германии, Франции и Швеции.

"Насколько я понимаю, единственная польза от этой бутылки - она позволяет приблизительно понять, когда он был отравлен. И это произошло раньше, чем он приехал в аэропорт", - сказала она, отметив, что сейчас у команды Навального "нет даже малейшего представления" о том, как и когда он был отравлен.

Сотрудник отдела расследований ФБК Георгий Албуров ранее отметил, что крайним сроком, когда яд мог попасть в организм Навального, было утро перед его отъездом из томской гостиницы. Албуров подчеркнул, что бутылка с водой "не была, по словам немецких экспертов, источником отравления, она была просто бутылкой, из которой он попил после того, как был отравлен".

Накануне в офис ФБК приходил представитель томской транспортной полиции, чтобы вручить повести на опрос Марии Певчих и менеджеру проектов Илье Пахомову, который тоже сопровождал Навального в поездке по Сибири. Директор ФБК Иван Жданов рассказал в Twitter, что в МВД у Пахомова спросили, были ли интимные отношения между членами команды в поездке. "Ну то есть следователь просто отрабатывает вопросы кремлепомоек", - отметил Жданов. Ранее прокремлевские СМИ и Telegram-каналы писали о якобы интимной связи между Навальным и Певчих.

Между тем остается меньше суток до истечения предельных 30 суток с момента получения МВД в Томске и СК в Москве заявлений об отравлении Алексея Навального. "Уголовного дела так и нет", - констатировал юрист ФБК Вячеслав Гимади.