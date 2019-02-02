В галерее рассказали, что из-за особенностей характера сотрудник "не собралась и не выполнила служебные обязанности, чтобы вести себя как необходимо в той ситуации". "Она была в оцепенении, что недопустимо. Чтобы этого не было впредь, на этой должности она работать не может", – уточнили в галереи.
1 февраля похищенную картину вернули на выставку в Третьяковскую галерею. Там усилили меры безопасности.
Выставка Куинджи, русского художника второй половины XIX века, открылась в Третьяковской галерее 27 января – в годовщину его дня рождения. Картина "Ай-Петри. Крым" хранится в Русском музее в Санкт-Петербурге. В Москву ее привезли на выставку работ Куинджи. Работа датируется периодом 1898–1908 годов.
28 января неизвестный под видом музейного работника достал картину Куинджи "Ай-Петри. Крым" из рамы и скрылся. Все это происходило на глазах у многочисленных посетителей музея.
29 января стало известно, предполагаемый похититель картины – Денис Чуприков, который родился 12 апреля 1986 года в Феодосии, а в 2017 году зарегистрировался в Крыму как индивидуальный предприниматель. Сам подозреваемый заявил, что не совершал никаких преступлений.
Выследить похитителя картины удалось по записям камер наблюдения. Многочисленным свидетелям показали изображения посетителей музея, затем установили автомобиль, на котором он приехал в Третьяковскую галерею. Затем специалисты отследили передвижение его машины. Оказалось, что подозреваемый на ней отправился на "строящийся объект в Одинцовском районе". Там картину изъяли полицейские.
Художница Катрин Ненашева в фейсбуке сообщала, что кража картины – акция нового состава арт-группы "Война" и акциониста Петра Павленского. "Группировка получила название "Перезаgruzка", – уточнила Ненашева.
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