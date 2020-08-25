Первые результаты обследования оппозиционера Алексея Навального, который с 20 августа находится в коме, берлинская клиника "Шарите" озвучила в понедельник, 24 августа — через два дня после того, как политика переправили в Германию. В опубликованном на ее сайте заявлении говорится, что Навальный был отравлен.

Врачи в Омске, где Навальный находился первые двое суток после того, как потерял сознание на борту летевшего в Москву самолета, от этого диагноза отказались, а СК отказался возбуждать уголовное дело по соответствующей статье.

"Отдельно хочу еще раз это проговорить: то, что у Алексея "токсическое отравление", сказали мне врачи скорой, — прокомментировала в "Твиттере" пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. — Это было не мое предположение. То есть первый же медик, который увидел Алексея, сделал такой вывод. Все последующие дни главврач омской больницы просто морочил всем голову".

Немецкие врачи сообщили, что результаты клинических исследований (их подтвердили несколько независимых лабораторий) указывают на отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы (ИХЭ). Конкретное вещество врачи пока не определили.

Уже после публикации заявления "Шарите" главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев сообщил, что ИХЭ в ходе обследования Навального выявлены не были: "При поступлении в стационар у Алексея Навального проводились исследования на широкий спектр наркотических, синтетических веществ, психодилетиков и лекарственных веществ, в т. ч. ингибиторов холинестеразы. Результат отрицательный".

Навальный остается в искусственной коме, его лечат препаратом атропин. Острой угрозы жизни оппозиционера сейчас нет, но долгосрочные последствия отравления, особенно в области нервной системы, не исключены, добавили в "Шарите".

Би-би-си попросила экспертов рассказать о том, что мы знаем об ингибиторах холинэстеразы.

Что такое ингибиторы холинэстеразы



Михаил Фремдерман, реаниматолог больницы Хайфы (до 2014 года — заведующий реанимационным отделением больницы 26 Санкт-Петербурга) объяснил Би-би-си, что "ИХЭ — это группа фосфорно-органических веществ, блокирующих передачу импульсов через нервную систему".

"Мы пользуемся аналогами этих веществ в клинической деятельности, потому что эти ингибиторы используются в анестезии, чтобы восстанавливать мышечную блокаду после операции. Сначала вводим препараты которые расслабляют мышцы, а в конце, как один из вариантов, вводятся эти ингибиторы", — рассказал Би-би-си Константин Балонов, заведующий отделом периоперационной медицины в отделении анестезиологии и реанимации в клинике Tufts Medical Center в США.

ИХЭ, в том числе, используют для лечения болезни Альцгеймера или как удобрения, добавил он.

Сотрудник одного из профильных факультетов МГУ, кандидат медицинских наук (попросил об анонимности из-за чувствительности темы), объяснил Би-би-си, что класс ИХЭ можно условно поделить на две группы: "Есть вещества, которые ограниченно, но используются в терапевтических целях — глазной практике, хирургии. А есть боевые отравляющие вещества. Это военные яды, очень токсичные. Вызывают, в том числе, и летальный исход в зависимости от дозировки". Вещества этой группы синтезируют искусственно, они могут иметь как твердый, так и жидкий вид, уточнил эксперт.

"Препарат, которым отравили Навального, из той же группы, что и боевые вещества, которые используются очень давно — от газа зарин, который распыляла в токийском метро секта "Аум Синрике" (Эта организация признана террористической и запрещена в РФ), до "Новичка ", — сказал Фремдерман. — Можно сделать вывод, что это осознанное отравление — использование против человека вещества из арсенала боевой токсикологии".

О том, что найденное у Навального вещество — это препарат "из той же серии абсолютно", что и "Новичок", говорит и Балонов: "Это препараты из группы, которые использовались как боевые отравляющие вещества, чтобы убивать людей на войне ".

"Новичок" — это семейство отравляющих веществ нервно-паралитического действия. Подобный токсин, по данным правительства Великобритании, использовался для покушения на убийство бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которое произошло в марте 2018 года в Солсбери. Британские власти заявляли, что, по их данным, "Новичок" применили сотрудники российских спецслужб. Российские власти это отрицали.

Что ИХЭ делают с организмом



По словам собеседника Би-би-си из МГУ, если "объяснять просто", подобные вещества повышают в теле содержание ацетилхолина, "одного из основных медиаторов в организме": "Он, в свою очередь, начинает сильно действовать на мускулатуру, дыхание, на мышечный тонус, на давление, работу сердца. Нарушается регуляция работы внутренних органов и нервно-мышечной системы".

"Человек теряет сознание, у него могут быть судороги, конвульсии, быстро развивается кома. Некоторые виды можно нанести даже на кожу и человек получает тяжелое отравление", — перечисляет Фремдерман.

По словам Балонова, известные симптомы Навального — потоотделение, крики от боли — "укладываются в концепцию того, что вызывают эти вещества". То, что такое отравление не смогли диагностировать в Омске, это "по меньшей мере странно".

"Даже если у них в Омске нет лабораторной диагностики, чтобы определять уровень этих веществ в крови. Приезжали консультанты из Москвы, советовались с токсикологами, Они должны были прийти к тому, что это отравление веществом именно из этой группы", — говорит Балонов.

Сотрудник МГУ в разговоре с Би-би-си тоже усомнился в том, что омские врачи не смогли бы самостоятельно поставить такой диагноз: "Если бы это был ИХЭ, любой реаниматолог понял бы это по клиническим проявлениям".

Эксперт затруднился с ответом на вопрос по поводу сроков выведения вещества из организма, но добавил, что современная техника позволяет находить "нанограммы" тех или иных веществ спустя "дни, недели и месяцы".

Как лечить Навального и каковы возможные последствия?



Фремдерман сказал Би-би-си, что антидотом для такого яда, как ИХЭ, действительно является атропин — его внутривенно вводят в больших дозах. Никто из омских врачей публично не говорил, что Навальному проводили атропинизацию, заметил врач.

"Из выступлений медиков можно предположить, что в Омске ограничились лечением синдромов — говорили о вентиляции легких и так далее, — говорит врач. — Вопрос об атропине приобретает очень важное значение. Если ему не давали атропин в больших дозах, значит от врачей в Омске скрывали, что человека отравили. Если они давали атропин в больших дозах, значит они знали, что его отравили. Указано это может быть только в переводном эпикризе и истории болезни в Омске, которую мы вряд ли увидим".

Ранее Минздрав Омской области сообщил, что российская сторона готова отправить в Германию результаты исследований Навального, чтобы врачи могли проследить "всю клиническую динамику" его состояния.

Фремдерман обратил внимание, что ингибиторы выводятся из организма "очень быстро". "Возможно Навального не выпускали в Германию, потому что хотели видеть дальнейшую динамику", говорит он.

"Если кто-то в Омске предполагал такого типа отравление, атропин — это первое что должно вводиться, — говорит Балонов. — Тем более что он доступен где угодно и стоит три копейки".

В свою очередь, Владимир Углев, один из разработчиков семейства отравляющих веществ "Новичок", в разговоре с Би-би-си удивился, что для лечения Навального используют именно атропин. "Именно для "Новичка" атропин не является антидотом. При попытке лечить им жертв картина, наоборот, ухудшается. Если применяется атропин, то, скорее всего, Навальный был поражен не боевым отравляющим веществом, а веществами антихолиностеразного действия. Ими лечат различные болезни, связанные с проводимостью нервного импульса".

Углев при этом допустил, что вещество, о котором говорят в "Шарите", могли определить и российские врачи. "Но там [в больнице] же были люди в шинелях", — намекнул он.

"У "Новичка" могут быть специфические антидоты, которые применяются для деактивации и вывода вещества из организма. Скорее всего они доступны военной медицине — "Новичок" же не лекарство, а боевой препарат, — рассуждает Балонов. — Но атропин вводить правильно и нужно в плане симптоматического лечения при отравлении ингибиторами ацетилхолинэстеразы".

Как пояснил врач, атропин универсально работает как антидот противодействия и помогает избежать побочных эффектов. Поэтому атропин и вводится вместе с ингибитором ацетилхолинэстеразы после операции, отметил анестезиолог.

По словам Балонова, состояние Навального будет очень сильно зависеть от того, в какой дозировке он получил токсичный препарат. "Видимо, в серьезной дозе, если уже три дня его не могут вывести из комы. — предположил реаниматолог. — Самое неясное — будет ли это иметь какие-то серьезные последствия. Навальный может быть выведен из строя на несколько месяцев, но могут быть и необратимые последствия".

"Негативные последствия могут быть из-за того, что он долго находится в коме без сознания, — комментирует Фремдерман прогнозы немецких врачей. — К сожалению, скорее всего восстановление будет долгим и существует вероятность апаллического синдрома — когда начинаются вторичные изменения и человек до конца не восстанавливается".

Би-би-си попросила прокомментировать заявление берлинской клиники Бориса Теплыха, заведующего отделением анестезиологии-реанимации № 1 в Центре им. Пирогова. Теплых летал в Омск для консультаций с врачами местной больницы, пока Навальный находился там. Врач попросил получить санкцию для интервью у пресс-службы Центра им. Пирогова.

В пресс-службе Центра заявили, что все вопросы, касающиеся отравления Навального, специалисты Центра будут комментировать только после разрешения пресс-службы Минздрава России. Русская служба Би -би-си отправила соответствующий запрос в ведомство.

Что случилось с Навальным



Навальному стало плохо на борту самолета авиакомпании S7, который утром 20 августа выполнял рейс из Томска в Москву. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш сообщила, что политик в то утро ничего не ел и не пил, кроме чая, который он купил в томском аэропорту. Позже она предполагала, что именно так неизвестный токсин мог попасть в организм оппозиционера.

Вскоре после взлета Навальному стало плохо. У него выступила испарина, он пошел в туалет и там потерял сознание. Пассажиры рейса публиковали видео, на которых слышно, как политик кричит. Первую помощь оппозиционеру оказали на борту самолета, а после посадки "скорая" отвезла его в реанимацию больницу скорой медицинской помощи № 1.

Политика в состоянии комы подключили к аппарату вентиляции легких. Тогда же несколько российских СМИ, в том числе агентство "Интерфакс", сообщили, что Навальный, вероятно, был отравлен "неустановленным психодиcлептиком".

Но в омской больнице этот диагноз отвергли. Главный врач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский сообщал, что врачи рассматривали целых пять возможных диагнозов (какие, он не озвучивал). Ядов или других отравляющих веществ в его моче не обнаружили.

Позже Мураховский рассказал, что, по мнению лечащих врачей, политик мог впасть в кому не из-за отравления, а "из-за нарушения углеводного баланса", который мог быть вызван "резким понижением сахара в крови". Анастасия Васильева, лидер "Альянса врачей" и лечащий врач Навального, раскритиковала такую версию, объяснив, что нарушение обмена вещества — это не диагноз, а состояние, которое как раз и могло быть вызвано отравлением.

Команда Навального и его семья жаловались на то, что врачи отказываются говорить с ними о состоянии политика, но при этом общаются с многочисленными сотрудниками силовых структур, которые в течение двух суток находились в омской больнице.

Жена политика Юлия Навальная еще в пятницу была готова увезти мужа на лечение в Германию. В Омск в этот день прилетел немецкий медборт с необходимым оборудованием — позже соратник Навального Леонид Волков сообщил, что чартерный рейс оплатили бизнесмен Борис Зимин и фонд его семьи.

Но омские врачи дать разрешение на транспортировку политику отказались, сославшись на риски для его здоровья. По закону, решения о том, как лечить пациента без сознания, принимает именно его лечащий врач или консилиум. Юлия Навального написала обращение с просьбой разрешить перевозку лично президенту России Владимиру Путину. В Кремле до этого говорили, что желают Навальному выздоровления и готовы оказать помощь, но решение принимает только больница.

Обеспокоенность состоянием Навального выразили в ЕСПЧ, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп. К вечеру пятницы омская больница дала разрешение на перевозку и утром в субботу Навального увезли в Германию, где он находится в статусе "гостя канцлера".