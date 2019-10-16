Как сообщается в отчете МВД России о реализации госпрограммы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" за прошлый год, уровень укомплектованности личным составом органов внутренних дел по итогам 2018 года сократился до 92,6%. Это минимальное значение с 2012 года, то есть за весь период действия госпрограммы. В прошлом году укомплектованность органов внутренних дел не только не достигла планового значения в 95%, но и сократилась на 1,6 п.п. по сравнению с 2017 годом.

В свою очередь, Счетная палата опубликовала на своем сайте заключение на госпрограмму, в котором обратила внимание на то, что численность личного состава МВД в 2018 году сократилась из-за значительного числа увольнений сотрудников по выслуге лет, дающей право на получение пенсии. Увольнения были вызваны опасениями сотрудников, что пенсионный возраст для сотрудников МВД будет повышен, а стаж выслуги лет для получения права выхода на пенсию увеличится.

Само МВД никак не объяснило снижение уровня укомплектованности в 2018 году. С 2017 года министерство не предоставляет обоснований отклонения фактического значения от планового. А, например, еще в 2015 году МВД объясняло неисполнение кадровой цели сокращением финансирования ведомства и снижением предельной штатной численности органов внутренних дел согласно указу президента.

Как полагает председатель московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин, часть сотрудников действительно испугались возможного увеличения стажа выслуги лет и приняли решение уйти со службы. Кроме того, многие из них ждут истечения положенного срока выслуги, чтобы уволиться и устроиться на работу вне правоохранительных органов: их не устраивает ненормированный рабочий день, проблемы с отгулами и отпусками, а также запрет на выезд за границу.

Правительство объявило о повышении пенсионного возраста в России в июне прошлого года. На тот момент первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что власти обсуждают и изменение стажа для выхода на пенсию для военнослужащих и сотрудников силовых структур. "Мы считаем, что этот стаж также должен быть скорректирован. Такие проработки у нас есть и с Министерством обороны, это будет один из элементов наших предложений", - сказал Силуанов. При этом в законе о поэтапном увеличении возраста выхода на пенсию о военнослужащих и сотрудниках силовых ведомств ничего не сказано, их стаж выслуги лет остался неизменным.

Закон о "военных" пенсиях был подписан президентом Борисом Ельциным в феврале 1993 года. Военнослужащие и сотрудники силовых органов, в том числе органов внутренних дел, могут выйти на пенсию по выслуге лет после 20 лет службы. Право на пенсию по выслуге лет имеют также уволенные в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе, по состоянию здоровья и сокращенные, но достигшие возраста 45 лет. Они должны иметь общий трудовой стаж 25 лет, из которых как минимум 12,5 года были отданы службе.

Напомним, правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о пенсионной реформе 16 июня 2018 года. Планы по повышению пенсионного возраста вызвали многочисленные акции протеста по всей стране, большая часть из них их была организована КПРФ, "Справедливой Россией" или профсоюзами.

Кроме того, митинги организовывали оппозиционер Алексей Навальный и его сторонники. В частности, акции прошли во многих городах России 1 июля и 9 сентября. Во время последней демонстрации Навальный отбывал административный арест в 30 суток, а сразу после него его арестовали на 25 суток, признав виновным в организации несанкционированного митинга.

Президент РФ Владимир Путин на фоне общественных протестов и падения своего рейтинга внес в законопроект корректировки и немного смягчил его. В итоге парламентарии приняли закон с поправками главы государства, и 3 октября Путин утвердил пенсионную реформу. Она вступила в силу с 1 января 2019 года.

Закон устанавливает увеличение пенсионного возраста на пять лет: с 60 до 65 лет - для мужчин, с 55 до 60 лет - для женщин. Повышение возраста будет постепенным, переходный период продлится десять лет.