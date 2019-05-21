"У акционера есть право принимать кадровые решения, у сотрудников есть право с ними не соглашаться единственно возможным способом — сменой места работы", — заявил Черкасов.
Работать в издании прекратили Алла Барахова, Мария-Луиза Тирмастэ, Наталья Корченкова, Александра Джорджевич, Софья Самохина, Лиза Миллер, Катерина Гробман, Виктор Хамраев, Всеволод Инютин, Анна Пушкарская и сам Черкасов.
Увольнение Сафронова и Иванова было оформлено по соглашению сторон, однако, как рассказал Сафронов на своей странице в Facebook, они увольняются "не по своей воле". У акционера издательского дома были претензии к вышедшей 17 апреля статье "Спикеров делать из этих людей" — в ней говорилось о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста спикера Совета Федерации.
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