Издательский дом "Коммерсантъ" потерял весь отдел политики: журналисты приняли совместное решение уволиться после того, как акционер издательского дома после одной из статей вынудил уйти корреспондентов Ивана Сафронова и Максим Иванов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главного редактор "Коммерсанта" Глеб Черкасов, который тоже принял решение уйти.
Žurnalo "Komersant Vlast" viršelis su Vladimiru Putinu
© AP/Scanpix

"У акционера есть право принимать кадровые решения, у сотрудников есть право с ними не соглашаться единственно возможным способом — сменой места работы", — заявил Черкасов.

Работать в издании прекратили Алла Барахова, Мария-Луиза Тирмастэ, Наталья Корченкова, Александра Джорджевич, Софья Самохина, Лиза Миллер, Катерина Гробман, Виктор Хамраев, Всеволод Инютин, Анна Пушкарская и сам Черкасов.

Увольнение Сафронова и Иванова было оформлено по соглашению сторон, однако, как рассказал Сафронов на своей странице в Facebook, они увольняются "не по своей воле". У акционера издательского дома были претензии к вышедшей 17 апреля статье "Спикеров делать из этих людей" — в ней говорилось о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста спикера Совета Федерации.

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