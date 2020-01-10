Из ФСБ уволили сотрудников, снимавших стрельбу на Лубянке

"Были уволены не рядовые сотрудники, не какие-то майоры, а силовики с хорошими должностями. Под увольнение попали и те, кто просто снимал видео и пересылал его в WhatsApp, и те, кто передавал записи СМИ", - рассказал собеседник издания, заявив, что всего были уволены 5 человек. Как рассказал РБК источник, близкий к ФСБ, из центрального аппарата были уволены 16 работников отдела "П". Получить официальный комментарий в Центре общественных связей ФСБ не удалось. Обнародованное видео использовалось в качестве подтверждения версии о нескоординированных действиях силовиков, которые продолжали стрелять уже после обезвреживания преступника.

Вечером 19 декабря бывший предприниматель Евгений Манюров попытался проникнуть в приемную ФСБ на Кузнецком мосту, а затем направился в сторону штаб-квартиры спецслужбы на Лубянке, 2. Там он открыл стрельбу, убив на месте сотрудника ДПС и ранив сотрудника ФСБ, который позже скончался в больнице. Еще пять человек пострадали, в том числе гражданский. Манюрова застрелил снайпер, но после его ликвидации стрельба некоторое время продолжалась из-за несогласованности действий силовиков. По одной из версий, один из сотрудников правоохранительных органов пострадал в результате ведения "дружественного огня".

Как рассказал бывший боец спецподразделений "Вихрь" КГБ СССР и "Альфа" ФСБ России Дмитрий Целяков, за безопасность периметра вокруг Лубянки отвечает отдельное военизированное подразделение - комендатура ФСБ. Ее представители не относятся к спецподразделениям, но ездят в командировки в горячие точки. В случае же со стрелявшим нештатная ситуация произошла с центральным аппаратом ФСБ, где все зависит от руководства, а никто из рядовых сотрудников не хочет лишний раз проявлять инициативу.

Целяков предположил, что с началом стрельбы офицеры закрыли двери и забаррикадировались, не поставив в известность посты на улице. Кроме того, руководство ФСБ не поняло мотивов стрелка. Выдвинувшемуся на место ОМОНу и полиции тоже не сообщили всей картины произошедшего, потребовав лишь стрелять по ногам, чтобы взять террориста живым ради информации. Однако этого не произошло.