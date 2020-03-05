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Следственный комитет потребовал провести психолого-психиатрическую экспертизу журналисту Ивану Голунову для проверки на "психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ", пишет "Медуза".
Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу по требованию СК
© Sputnik / Scanpix

По данным Baza, руководство СК настояло на экспертизе, узнав, что в детстве Голунов наблюдался у психиатра. Журналист подтвердил эту информацию "Интерфаксу". "Наблюдение продолжалось с 1987 года после того, как меня отдали в логопедический детский сад. В 2002 году карточка ушла в архив в связи с неактуальностью", - объяснил он.

Агентству ТАСС Голунов сообщил, что проходил психиатрическую экспертизу в 2013 году для получения паспорта моряка, никаких отклонений она не выявила. Адвокат Сергей Бадамшин объяснил агентству, что экспертиза назначена в рамках уголовного дела о незаконном задержании журналиста и является "вполне стандартной процедурой".

NEWSru.com
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