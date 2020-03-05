Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу по требованию СК

По данным Baza, руководство СК настояло на экспертизе, узнав, что в детстве Голунов наблюдался у психиатра. Журналист подтвердил эту информацию "Интерфаксу". "Наблюдение продолжалось с 1987 года после того, как меня отдали в логопедический детский сад. В 2002 году карточка ушла в архив в связи с неактуальностью", - объяснил он.

Агентству ТАСС Голунов сообщил, что проходил психиатрическую экспертизу в 2013 году для получения паспорта моряка, никаких отклонений она не выявила. Адвокат Сергей Бадамшин объяснил агентству, что экспертиза назначена в рамках уголовного дела о незаконном задержании журналиста и является "вполне стандартной процедурой".