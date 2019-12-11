Иван Голунов подал в ФСБ заявление на избивших его полицейских

Журналист Иван Голунов просит зарегистрировать заявление о совершенных в его отношении преступлениях. В первую очередь, речь идет о подбросе наркотиков и незаконном применении к нему насилия сотрудниками органов.
Ivanas Golunovas
© Sputnik / Scanpix

Спецкорр "Медузы" Иван Голунов подал в ФСБ заявление на избивших его при задержании сотрудников полиции. Об этом онлайн-издание сообщает в среду, 11 декабря.

По словам Голунова, сотрудники правоохранительных органов неоднократно утверждали, что соответствующее заявление о преступлении не было зарегистрировано, пишет издание. В этой ситуации журналист попросил официально зарегистрировать сообщение о преступлениях: подбросе наркотиков в его личные вещи и квартиру, а также незаконном применении к нему насилия и спецсредств.

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Как указано в заявлении Ивана Голунова, действия полицейских, проводивших его задержание, подпадают под пункт "а" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения), сообщает "Мезуза".

Результаты проверки по делу Голунова неизвестны

С момента задержания Ивана Голунова прошло уже полгода, однако результаты проверки полицейских, подкинувших журналисту наркотики, неизвестны до сих пор, напоминает "Медуза". В начале декабря Басманный суд Москвы отказался удовлетворить жалобу адвоката Голунова Сергея Бадамшина на бездействие следователя в связи с расследованием в отношении полицейских, задержавших журналиста.

Ранее представитель Следственного комитета (СК) заявил о том, что часть материалов проверки по делу Ивана Голунова засекретили.

Deutsche Welle

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