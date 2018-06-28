Две недели назад суд отменил приговор и направил дело историка на новое рассмотрение, взяв с него подписку о невыезде.

О задержании Дмитриева "Новой газете" сообщили его дочь Екатерина Клодт и адвокат Виктор Ануфриев.

"Он ездил на кладбище в Вилгу, чтобы навестить могилы знакомых, - рассказала Клодт. - Он ездил вместе с подругой по двору. По ее словам, после кладбища они поехали в Свирский монастырь. В Олонце их остановили сотрудники ДПС, сказали, что есть ориентировка, что на папу следователем Максимом Завацким заведено уголовное дело и что надо ехать в ИВС".

О том, что историка доставили в изолятор временного содержания (ИВС), агентству Интерфакс также сообщил адвокат Ануфриев.

"По моей информации, Дмитриев помещен в изолятор временного содержания в Петрозаводске. Утром будет выяснять, что именно случилось", - сказал адвокат Дмитриева.

Знакомая, которую упомянула дочь историка, позвонила ей примерно в 20:30. Примерно в это же время, как обращает внимание "Новая газета", на сайте телеканала НТВ появилось первое сообщение о задержании Дмитриева, который якобы пытался бежать из-под подписки о невыезде в Польшу.

"При себе у Дмитриева был чемодан с вещами, кроме того, по словам родственников, он заранее сдал свою собаку в приют. По некоторым данным, Дмитриев собирался уехать в Польшу. Польские власти несколько лет назад наградили его орденом "Крест заслуги", - передавало НТВ.

Адвокат Ануфриев сказал ТАСС, что историк не мог пытаться скрыться за границей, так как у него нет заграничного паспорта.

Анонимный источник агентства в правоохранительных органах сказал, что Дмитриева задержали за нарушение подписки о невыезде, "так как он выехал за пределы Петрозаводска".

Ранее Верховный суд Карелии отменил приговор, согласно которому историк Дмитриев был признан невиновным в совершении развратных действий в отношении его приемной дочери и изготовлении детской порнографии.

При этом Дмитриева, который после возбуждения уголовного дела был заключен в СИЗО, признали виновным в незаконном хранении деталей гладкоствольного оружия и приговорили к 2,5 годам ограничения свободы (с учетом проведенного в изоляторе времени срок был сокращен до трех месяцев).

Приговор не устроил ни обвинение, на защиту Дмитриева. В итоге 15 июня республиканский суд отменил его, а для историка избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде. Его будут снова судить по этому делу.

Как говорил адвокат Дмитриев, приемную дочь Дмитриева направили на психиатрическую экспертизу, где та под давлением заявила, что расстроена и опозорена оправдательным приговором. Это явилось одной из причин его отмены фактически оправдательного приговора, который был воспринят как редкое исключение в российской практике.

Историк был арестован в декабре 2016 года. По версии следствия, 62-летний Дмитриев, возглавляющий отделение правозащитного общества "Мемориал" в Карелии, с 2008-го по 2015 год неоднократно фотографировал обнаженной свою малолетнюю приемную дочь.

Историк свою вину не признает. Он объяснял, что фотоальбом был нужен для мониторинга физического состояния ребенка.

В конце января этого года Дмитриева освободили под подписку о невыезде. В СИЗО Петрозаводска он провел год и один месяц.

Повторная экспертиза не нашла элементов порнографии в фотографиях приемной дочери Дмитриева. Ее результаты были оглашены в суде в конце декабря. Первое исследование фотографий сочло девять снимков из 140 порнографическими, сообщала "Новая газета".

Дмитриев с 1990-х годов занимается исследованиями репрессий в Карелии, в том числе поисками мест расстрелов и захоронений. Самая крупная находка Дмитриева - Сандармох, урочище, где были расстреляны 9 тысяч заключенных.

Дело Дмитриева вызвало большой резонанс, в поддержку ученого и правозащитника выступили многие артисты, писатели и музыканты, в том числе Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Дмитрий Быков, Людмила Улицкая, Андрей Звягинцев и многие другие.