Историка Юрия Дмитриева отпустили из СИЗО

Историка Юрия Дмитриева, обвиняемого в Карелии в изготовлении порнографических материалов с участием несовершеннолетних, отпустили из-под стражи. Суд еще в конце декабря отказался продлить Дмитриеву арест, однако фактически он вышел из следственного изолятора только сейчас.
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Об освобождении Дмитриева сообщила его дочь, выложившая в "Фейсбук" фотографию с отцом.

Председатель карельского отделения "Мемориала" Юрий Дмитриев был арестован в декабре 2016 года. Поводом для ареста стали фотографии обнаженной приемной дочери Дмитриева, которые хранились на его компьютере. В сети они не публиковались.

Защита Дмитриева настаивает, что фотоальбом был нужен для мониторинга физического состояния девочки.

"Приемная семья - это не удочерение. И орган опеки и попечительства обязан регулярно проверять их раз в месяц, два в месяц. И он обязан представить какие-то доказательства, что ребенку стало не хуже, что она развивается", - пояснял ранее адвокат Виктор Ануфриев.

Юрий Дмитриев с 1990-х годов занимается исследованиями репрессий в Карелии, в том числе поисками мест расстрелов и захоронений. Самая крупная находка Дмитриева - Сандармох, урочище, где были расстреляны 9 тысяч заключенных. Как сообщают СМИ, правозащитник расценивает уголовное преследование как месть за его деятельность.

Дело Дмитриева вызвало большой резонанс, в поддержку ученого и правозащитника выступили многие артисты и писатели, в том числе Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Дмитрий Быков, Людмила Улицкая, Андрей Звягинцев и многие другие.

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