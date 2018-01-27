Историка Юрия Дмитриева отпустили из СИЗО

Об освобождении Дмитриева сообщила его дочь, выложившая в "Фейсбук" фотографию с отцом.
Председатель карельского отделения "Мемориала" Юрий Дмитриев был арестован в декабре 2016 года. Поводом для ареста стали фотографии обнаженной приемной дочери Дмитриева, которые хранились на его компьютере. В сети они не публиковались.
Защита Дмитриева настаивает, что фотоальбом был нужен для мониторинга физического состояния девочки.
"Приемная семья - это не удочерение. И орган опеки и попечительства обязан регулярно проверять их раз в месяц, два в месяц. И он обязан представить какие-то доказательства, что ребенку стало не хуже, что она развивается", - пояснял ранее адвокат Виктор Ануфриев.
Юрий Дмитриев с 1990-х годов занимается исследованиями репрессий в Карелии, в том числе поисками мест расстрелов и захоронений. Самая крупная находка Дмитриева - Сандармох, урочище, где были расстреляны 9 тысяч заключенных. Как сообщают СМИ, правозащитник расценивает уголовное преследование как месть за его деятельность.
Дело Дмитриева вызвало большой резонанс, в поддержку ученого и правозащитника выступили многие артисты и писатели, в том числе Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Дмитрий Быков, Людмила Улицкая, Андрей Звягинцев и многие другие.
В России пенсионерка 9 лет жила с мертвыми родственниками из-за нехватки денег на похороны (16)
Пенсионерка , прожившая около 10 лет в подмосковной...
В Кремле прокомментировали призывы Навального к бойкоту выборов (6)
В Кремле не считают личным вызовом президенту РФ...
В России впервые признали однополый брак между мужчинами (54)
В России впервые официально признан однополый брак...
Россияне стали оптимистичнее оценивать свои перспективы на год (1)
Число россиян, которые ожидают спокойный год для...
TOP новостей
В неожиданном интервью Ванагайте не сдержала слез: я не думала, что со мной такое случится (50)
Даже президент России не сказал бы гражданину своей...
Рейтинги партий: хорошая новость для консерваторов (44)
Рейтинги парий по-прежнему остаются стабильными –...
Опрос: есть только один лидер партии, который нравится всем (22)
Лучше всех политиков Литвы респонденты оценивают...
Погода: в выходные придется вооружиться терпением
В выходные дни в Литве ожидается неприятная погода, она...
Депутат предлагает запретить курение около баров и кафе (8)
Депутат литовского парламента от Литовского союза...