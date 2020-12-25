Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга на выездном заседании в пятницу, 25 декабря, приговорил историка Олега Соколова к 12 годам шести месяцам лишения свободы. Экс-доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) признан виновным в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасию Ещенко и незаконном хранении оружия, заявила судья Юлия Максименко. Прокуратура просила для ученого 15 лет в колонии строгого режима, защита считала достаточным восьмилетний срок.
"Путем частичного сложения наказаний назначить 12 лет шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - зачитала Максименко. Суд счел, что оснований для изменения статьи на 107 УК - "убийство в состоянии аффекта" - нет в связи со спокойным поведением историка после преступления. Адвокат Сергей Лукьянов уже пообещал обжаловать приговор.
Убийство аспирантки Ещенко
По версии следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года 63-летний Олег Соколов в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности выстрелил из мелкокалиберного обреза в 24-летнюю Ещенко, с которой состоял в близких отношениях, а затем начал душить ее. В результате девушка скончалась. Спустя сутки Соколов решил избавиться от трупа, расчленив его и частично утопив в реке Мойке. Мужчина был задержан утром 9 ноября.
Экспертиза признала Олега Соколова вменяемым. В ходе судебного процесса он сознался в убийстве аспирантки и незаконном хранении оружия. Выступая с последним словом, Соколов заявил, что раскаивается, но утверждал, что был спровоцирован на убийство действиями своего научного оппонента, историка Евгения Понасенкова, а также обвинил Анастасию Ещенко в аморальном поведении. Одновременно он подчеркнул, что действовал в состоянии "полного умопомрачения".
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