По информации «Ведомостей», в "Яндексе" требуют минимальных наценок на свой аппарат (3−8%), с чем не согласны продавцы.
Представители "МегаФона", "Вымпелкома" (владеет "Билайном") и группы "М.Видео-Эльдорадо" подтвердили, что рассматривают предложение "Яндекса". В переговорах также может участвовать МТС, но представитель оператора отказался от комментариев.
В публикации говорится о сразу нескольких возможных ценах на "Яндекс.Телефон". Параметры устройства в целом соответствуют характеристикам китайских смартфонов в ценовой категории 10−12 тысяч российских рублей (150−180 долларов), рассказали собеседники издания.
При этом на старте переговоров стоимость аппарата составляла 14 990 российских рублей (225 долларов), но из-за курса доллара возросла до 16990 рублей (255 долларов). Еще один собеседник рассказал о цене в 20 тысяч российских рублей (300 долларов).
Технические характеристики аппарата или дата его анонса пока не раскрыты. В ответ на материал "Ведомостей" в "Яндексе" заявили, что не комментируют слухи. При этом, по информации издания, "Яндекс" планирует импортировать первую партию из 20 тысяч смартфонов осенью.
Впервые о "Яндекс.Телефоне" заговорили в июле, когда аппарат появился в Едином реестре нотификаций о шифровальных средствах и товарах с ними. В этом списке собрана информация об устройствах, которые могут ввозиться на территорию Евразийского экономического союза.
Источник: "Яндекс" не может договориться о цене своего смартфона (1)
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