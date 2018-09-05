Ранее полагалось, что трещина могла появиться на космодроме Байконур или непосредственно на Международной космической станции.
"Комиссия, которая продолжает изучать причины произошедшего, склоняется к мнению, что отверстие было сделано в отсеке корабля "Союз" еще на этапе изготовления космического корабля в сборочном цехе", – сказал источник агентства.
Он отметил, что сейчас комиссия изучает книгу с замечаниями, которая составляется по каждому кораблю. В ней указываются все найденные в ходе производства недочеты и прописаны меры по их устранению.
Еще один источник сообщил, что некоторые сотрудники РКК "Энергия" знали об отверстии, так как устраняли его с помощью специального клея.
Также собеседники агентства опровергли возможность сверления "Союза" на Байконуре.
"Это операция, не предусмотренная документацией. На полигон (космодром) корабль должен поступать в готовом и укомплектованном виде, и там его только испытывают. Если возникает необходимость подобного рода работы, то ее оформляют соответствующим техническим решением. Корабль без присмотра никогда не остается", – сказал источник.
В ночь на 30 августа на МКС возникла нештатная ситуация из-за утечки воздуха. В бортовом отсеке пристыкованного корабля "Союз МС-09" обнаружили пробоину примерно в 3 см, заделанную клеем.
По словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, трещина могла появиться из-за преднамеренного воздействия сверлом изнутри.
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