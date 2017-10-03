Официальная статистика не всегда достоверно отражает рост зарплат всех граждан, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на исследование "Сбербанк CIB".

Дело в том, что статистика по большей части учитывает крупные компании, а там обычно и платят больше, и индексируют зарплату чаще. При этом в мелких компаниях, включая те, где платят неофициально, средняя зарплата снижается, утверждают авторы исследования, сообщает newsru.com

За четвертый квартал 2016 года снижение составило 7,7% в годовом выражении, за второй квартал 2017 года - 1%. Это, например, объясняет, почему рост зарплат не увеличил оборот розницы.

По мере восстановления экономики мелкие компании будут догонять в росте зарплат крупные, полагают в "Сбербанк CIB", и реальные доходы населения в четвертом квартале 2017 года вырастут на 1%, а оборот розницы - на 7%, и люди начнут переходить на более дорогие товары.

Что касается реальных зарплат, то своим ростом они обязаны в первую очередь сокращению числа работников, что влияет на зарплаты оставшихся, замечает Игорь Поляков из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Кроме того, официальные зарплаты обеспечивают 42-44% доходов.

В крупных и средних компаниях работает 79% официальных работников (основная часть фонда оплаты труда, ФОТ), еще 11% - на малых и микропредприятиях.

В исследовании также отмечено, что реальные зарплаты растут за счет лишь отдельных секторов экономики. Это не тотальный подъем 2010-2011 годов, когда росли и госсектор, и торгуемый сектор экономики.

Растет часть секторов добывающей промышленности, обработки, транспорта, оптовая торговля и банковская сфера. По словам Полякова, эти секторы поддержали розницу и обеспечили общий тренд зарплат к росту. В бюджетном секторе зарплаты не индексировали, а перегруппировали, чтобы выполнить майские указы президента Владимира Путина. Зарплаты госслужащих не растут третий год подряд.

Главный экономист БКС Владимир Тихомиров вслед за аналитиками "Сбербанк CIB" объясняет падение реальных доходов при рекордном замедлении инфляции методикой Росстата. Государственные статистики учитывают только крупные и средние предприятия. Следовательно, если в крупной компании было повышение зарплат, общая цифра растет.