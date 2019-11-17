По предварительной версии, произошел отказ техники. "Погода вряд ли могла повлиять, возможно боковой ветер", - сказал Бубнов, отметив, что проблемы у беспилотника (БПЛА) начались еще до посадки. "Крушение произошло на перекрестке двух тропинок, где часто гуляют местные жители. Чудом никто не погиб", - рассказал очевидец порталу RZN.info.

В группе "Подслушано в Рязани" в соцсети "ВКонтакте" говорится, что это уже не первый случай падения беспилотника "в огород", ранее крушение произошло в соседней деревне Сальково.

Портал Avia.Pro со ссылкой на очевидцев сообщает, что еще во время полета от дрона отвалилась часть фюзеляжа, и только после этого аппарат начал падать. Предположительно БПЛА потерял контроль, вследствие чего стал резко терять высоту и протаранил верхушку дерева. Фрагменты фюзеляжа упали в нескольких метрах от детской площадки.

Пресс-секретарь губернатора Рязанской области Денис Арапов сообщил, что беспилотник должен был приземлиться на ВПП "Протасово", поэтому все экстренные службы были в готовности. "Но он не долетел, упал", - сказал Арапов РБК.

Работы по созданию разведывательного БПЛА начались в 2011 году в рамках опытно-конструкторской работы "Иноходец". В составе одного комплекса "Орион" находится от трех до шести БПЛА в зависимости от поставленных перед ними задач. Главные области его применения - воздушная разведка и патрулирование, определение координат объектов и топографическая съемка местности.

Максимальная взлетная масса беспилотника составляет 1 тонну, максимальная масса полезной нагрузки - 200 кг. Комплекс полностью разработан в России и построен из отечественных комплектующих. Как сообщал телеканал "Звезда", это первый БПЛА, продолжительность полета которого составляет более суток.

Впервые он был представлен на авиасалоне МАКС в Жуковском в 2017 году. На форуме "Армия-2018" группа "Кронштадт" демонстрировала блок управления вооружением для беспилотника и прототип боеприпаса собственной разработки массой до 50 кг, который может оснащаться различными боевыми частями.

В феврале 2019 года источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщал, что в 2018 году "Орион" был испытан на применение авиабомб, не уточнив, о каких марках боеприпасов идет речь. По словам собеседника агентства, тогда же беспилотник побывал в Сирии, но без применения вооружения.

В апреле боевики запрещенной в России группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" сообщали, что БПЛА "Орион-Э" российского производства якобы нанес удар по базе боевиков в окрестностях поселка Закият на севере сирийской провинции Хама.

"Московский комсомолец" после публикации видео с беспилотником привел комментарий эксперта в области беспилотных систем Дениса Федутинова о том, что Минобороны РФ в последние годы "демонстрирует прогрессивный подход в отношениях с разработчиками перспективных систем вооружения и военной техники. К примеру, многие еще не принятые на вооружение образцы уже прошли апробацию в реальных боевых условиях в Сирии".

В августе 2019 года генеральный директор компании "Кронштадт" Сергей Богатиков сообщил, что серийное производство беспилотника-разведчика "Орион" для армии России уже началось и в перспективе может достичь 30 БПЛА в год. Минобороны должно получить один такой комплекс для испытаний до конца текущего года. Источник ТАСС в военном ведомстве сообщил, что авария в Рязанской области не повлияет на эти планы. Компания "Кронштадт" поможет следствию в расследовании крушения.