Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на блокпост в Чечне, в результате которого погиб полицейский. Об этом сообщает организация Site Intelligence Group, отслеживающая информацию о деятельности террористов в сети.
Ramzanas Kadyrovas
© Reuters / Scanpix

Нападение произошло днем 1 июля в Ачхой-Мартановском районе республики. Неизвестный атаковал сотрудника МВД с ножом и бросил гранату в контрольно-заградительный пункт. Нападавшего убили ответным огнем.

Раненный полицейский, прибывший в Чечню из Кемеровской области, скончался по дороге в больницу.

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным погибшего.

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России никогда не было практики нападения с ножом на правоохранителей. Это новшество западных стран, экспортированное в Россию. Недруги России пытаются дестабилизировать ситуацию, отвлечь силы и внимание от созидательного труда, держать нас в постоянном напряжении. Ничего из этого не получится!, — написал он в своем телеграм-канале. — Я еще раз повторяю, что ответная реакция на любые попытки дестабилизировать ситуацию будет незамедлительной и исключительно чувствительной".

Медуза
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"Исламское государство" взяло ответственность за убийство полицейского в Чечне

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