"Исключение из правил": ЦБ России снизил ключевую ставку сразу до 8,5%

В августе инфляция опустилась до 3,3% - это существенно ниже цели Центробанка на этот год в 4%. В месячном выражении цены упали на 0,5%.

Центральный банк объяснил снижение инфляции сезонным снижением цен на непродовольственные товары. Тем не менее регулятор увидел и другие причины снижения цен - например то, что население предпочитает сберегать, а не покупать. Кроме того, население все меньше ожидает роста цен.

ЦБ в целом предупреждает, что в ближайшие полгода инфляция может временно ускориться или замедлиться из-за динамика цен на продукты. При этом регулятор не исключил, что в ближайшие два квартала ставка может быть вновь снижена.

Ставка ЦБ косвенно влияет на ситуацию в экономике страны. В первую очередь от нее зависит стоимость кредитов для бизнеса и населения. Более дешевые кредиты позволяют населению больше покупать, а бизнесу - вкладываться в свое развитие. Это повышает рост экономики в целом.

Тем не менее снижение ставок приводит к тому, что снижается доходность различные российских финансовых инструментов. Через какое-то время это должно несколько ослабить курс рубля.

Ожидаемое решение

Регулятор в этом году начал процесс смягчения денежной политики: с конца марта по середину июня он снизил ключевую ставку с 10% до 9%. Однако в июле он взял паузу, так как из-за холодных весны и начала лета в европейской части России рост цен ускорился.

Нынешнее решение ЦБ в целом ожидалось экспертами. Экономисты, первоначально предполагавшие, что снижение ставки составит 0,25 процентных пункта, резко начали менять свои прогнозы после публикации данных Росстата о сильной дефляции в августе.

В прогнозе по ставке инвестиционного подразделения Сбербанка (Сбербанк КИБ) это решение называют "исключением из правил". Хотя в конце апреля регулятор уже снижал ставки сразу на 0,5 процентных пункта.

В Сбербанке решение регулятора объясняют еще и укреплением рубля, которое происходило в последнее время. Его они связывают со спросом со стороны иностранных инвесторов на российские облигации федерального займа.

Падение цен

Цены в начале сентября продолжили падать, показала статистика Росстата. С 29 августа по 4 сентября цены снизились на 0,1%. Продолжили дешеветь фрукты и овощи, цены на которые за неделю в среднем снизились на 2,7%.

По данным Росстата, особенно сильно подешевели морковь, картофель, лук и капуста, цены на которые за неделю упали на 5-6%. Подешевели также яйца, гречневая крупа и макароны.

Разрыв между целью ЦБ по инфляции и ее реальным уровнем становится все больше, пишет главный экономист Ренессанса Капитала Олег Кузьмин. Кузьмин также ожидал снижения ставки на 0,5 процентных пункта.

Кузьмин объясняет, что отчасти это связано с шоком со стороны предложения, которое привело к падению цен на продукты питания. Однако замедляется и непродовольственная инфляция, отмечает он. Замедление инфляции может иметь и более фундаментальные причины, полагает экономист.

Главный экономист Сбербанка КИБ Антон Струченевский в одном из отчетов прогнозировал, что инфляция к концу года составит 3,4%, что опять же ниже цели ЦБ.

Экономист прогнозирует, что низкая инфляция может привлечь на российский рынок иностранных инвесторов, что приведет к снижению курса рубля.

Кроме того, он ожидает, что замедление роста цен благоприятно отразится динамике зарплат и доходов населения в реальном выражении. В результате люди смогут больше потреблять, а розничная торговля укрепится. Особенно выиграет сегмент продуктов питания, пишет Струченевский.

Долго ли ЦБ будет снижать ставки?

Кузьмин опасается, что в октябре ЦБ может взять паузу. Если Банк России перестанет снижать ставки, это разочарует некоторых участников рынка, опасается эксперт.

Экономист не исключает, что до конца года ЦБ может снизить ставки до 8,25%. Аналогичный прогноз и у банка Citi.

ЦБ в своих документах отмечал, что номинальная ставка должна превышать инфляцию на 2,5-3%, пишет главный экономист Bank of America Merrill Lynch Владимир Осаковский.

При средней инфляции в 4%, это означает, что ставка должна составлять 6,5-7%, объясняет Осаковский. Он считает, что этот уровень будет достигнут к концу 2018 года.

По мнению Осаковского, ЦБ может стать осторожнее, так как из-за восстановления потребительского спроса возникает риск того, что инфляция вновь будет ускоряться.

Он также не исключает, что российская экономика после выхода из рецессии может быстро столкнуться с перегревом: из-за структурных ограничений, в том числе на рынке труда, ей будет тяжело расти быстрее, а потребление при этом может пойти вверх.