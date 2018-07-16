Полиция задержала всех четверых, их доставили в ОВД «Лужники». Сразу после этого в аккаунте @nalog399 появилось видео, снятое, по всей видимости, именно в ОВД.
Вот вам дебилов pic.twitter.com/12pnHbi3mG— Вальдемар Московский (@nalog399) July 15, 2018
Вот расшифровка:
Полицейский: Наручники! Наручники мне сюда на обоих! Ты, тварь, кто такая? Фамилия, имя, отчество. Вы что, решили России насрать?
Петр Верзилов: Нет, мы за Россию, мы за Россию.
Полицейский: А вы знаете, что за это Россия будет штрафные санкции платить ФИФА?
Петр Верзилов: Почему?
Полицейский: По дрочану!
Петр Верзилов: Мы за Россию, очевидно, так же, как вы, если вы за Россию.
Полицейский: Вы Россию подставили под штрафные санкции.
Петр Верзилов: Мы не подставили Россию, неправда.
Полицейский: Вы ненормальные?
Петр Верзилов: Нормальные.
Полицейский: Где вы форму взяли?
Петр Верзилов: [неразборчиво] Напрокат.
Полицейский: Напрокат? Я иногда жалею, что сейчас не 37 год. Просто, иногда жалею. Обосрали Россию, да?
Петр Верзилов: Да мы не обсирали Россию, у нас нет цели. Мы, наоборот, за Россию.
Полицейский: Что, цели нет? Вы штрафные санкции [неразборчиво] на Россию.
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