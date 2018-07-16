Полиция задержала всех четверых, их доставили в ОВД «Лужники». Сразу после этого в аккаунте @nalog399 появилось видео, снятое, по всей видимости, именно в ОВД.

Вот вам дебилов pic.twitter.com/12pnHbi3mG— Вальдемар Московский (@nalog399) July 15, 2018

Вот расшифровка:

Полицейский: Наручники! Наручники мне сюда на обоих! Ты, тварь, кто такая? Фамилия, имя, отчество. Вы что, решили России насрать?

Петр Верзилов: Нет, мы за Россию, мы за Россию.

Полицейский: А вы знаете, что за это Россия будет штрафные санкции платить ФИФА?

Петр Верзилов: Почему?

Полицейский: По дрочану!

Петр Верзилов: Мы за Россию, очевидно, так же, как вы, если вы за Россию.

Полицейский: Вы Россию подставили под штрафные санкции.

Петр Верзилов: Мы не подставили Россию, неправда.

Полицейский: Вы ненормальные?

Петр Верзилов: Нормальные.

Полицейский: Где вы форму взяли?

Петр Верзилов: [неразборчиво] Напрокат.

Полицейский: Напрокат? Я иногда жалею, что сейчас не 37 год. Просто, иногда жалею. Обосрали Россию, да?

Петр Верзилов: Да мы не обсирали Россию, у нас нет цели. Мы, наоборот, за Россию.

Полицейский: Что, цели нет? Вы штрафные санкции [неразборчиво] на Россию.