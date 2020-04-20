По словам Никифорова, совершенно непонятно несоответствие изменений легких и самочувствия пациента. Инфекционист отметил, что бывают случаи, когда по картине компьютерной томографии видно, что заболевший должен как минимум находиться в реанимации, а пациент чувствует себя нормально. "До поры до времени. Потом идет обвал катастрофический", - добавил он.

Кроме того, если раньше пневмонию было хорошо видно на рентгеновском снимке, то при заражении коронавирусом ее видно только при компьютерной томографии. Инфекционист отметил, что если бы вирус следовал "классической схеме", то эпидемия завершилась бы в течение трех месяцев. "Мы столкнулись с чем-то новым. Я бы не сказал, что это страшное, но все непонятное - все страшно", - заключил он.

Накануне глава Уханьского института вирусологии, глава уханьского отделения Академии наук Китая Юань Чжимин в интервью Центральному телевидению Китая еще раз заявил, что сами характеристики нового коронавируса опровергают теорию о его искусственном происхождении. Такой вирус не мог быть создан ни в Китае, ни где-либо еще, так как у человечества нет достаточных знаний для того, чтобы синтезировать вирус, похожий по характеристикам на COVID-19, сказал Юань Чжимин.

А если такой вирус был бы искусственно синтезирован, то создавшие его ученые должны превосходить по знаниям обычных людей, а объем подобной работы - возможности всего человечества, заявил Юань Чжимин. "Поэтому я никогда не поверю, что человечество уже обладает достаточными знаниями для того, чтобы синтезировать подобный вирус", - добавил специалист.

Таким образом, человечество столкнулось с необъяснимым пока явлением и проявлением заболевания.

Несколько дней назад врач-патологоанатом, клинический фармаколог Александр Эдигер уже говорил о странностях воздействия COVID-19 на организм человека, поясняя, что "это никакая не пневмония", и при вскрытии у скончавшихся пациентов наблюдалось поражение стенок сосудов, а в клетках крови - поражение гемоглобина. При этом мишенью становятся многие органы и рецепторы, которые есть не только в легких, но и в сосудах и в пищеварительном тракте.

"Для пневмонии характерно воспалительное происхождение заболевания с микробным или микробно-вирусным возбудителем или с формированием сложной ассоциации возбудителей, после чего развивается местный воспалительный ответ", - рассказал Эдигер в интервью "Общественной службе новостей".

Поясняя ход обычной пневмонии, медик уточнил, что "воспаление при этом имеет достаточно ограниченный по времени процесс, и у этого процесса должен быть исход. Исходов может быть несколько, в самом крайнем случае - фатальный исход, смерть заболевшего". А при инфекции, развивающейся у зараженных коронавирусом, происходит поражение стенок сосудов и клеток крови. Исходя из полученной информации и прошедшей аналитики, сами легкие у таких пациентов не являются органом-мишенью N1, но вообще многие органы становятся мишенью.

Поражаются рецепторы, которые есть не только в легких, но и в сосудах и в пищеварительном тракте. Вирус поражает гемоглобин в эритроцитах. Отсюда мы и имеем этот самый гипоксический синдром, когда образуется нехватка кислорода, добавил патологоанатом.

"Я видел уже человек 15 живых и 7 случаев погибших, как патологоанатом я подробно их рассмотрел и могу сказать, что это не пневмония в чистом виде. Этот вывод является принципиально важным. Мы имеем дело с очень специфичным поражением легких. Этот вирус устроил нам кучу сюрпризов", - заключил эксперт.

Однако ученый-кардиолог, профессор, член-корреспондент РАН, заместитель директора Медицинского центра МГУ имени М.В. Ломоносова Симон Мацкеплишвили считает, что с этим мнением можно поспорить.

"Изначально было известно, что легкие, действительно, это не единственная мишень для коронавируса. Он инфицирует клетки, на поверхности которых расположен определенный белок, к которому может прикрепиться своими шипами. Этим белком является ангиотензин-превращающий фермент 2, он расположен на мембранах клеток легочных альвеол, кровеносных сосудов, кишечника и, что крайне важно, сердца. Поэтому у части пациентов (примерно 3%) коронавирусная инфекция начинается с диареи или сопровождается ей. Более того, у многих пациентов вирус выделяется со стулом, поэтому ПЦР-диагностика с использованием мазка из прямой кишки точнее, чем тестирование по мазку из носа и ротоглотки. А наличие рецептора к вирусу на кардиомиоцитах объясняет высокую частоту серьезного поражения сердца, которое наблюдается у 20-25% пациентов с COVID-19", - сказал Мацкеплишвили в интервью КП.

"У пациентов может возникать вирусный миокардит, который серьезно усугубляет течение заболевания. Но все-таки основное место инфицирования SARS-CoV-2 - это легочный эпителий. Вирус вызывает его повреждение, к которому в дальнейшем присоединяется бактериальная инфекция. Поэтому изначально пневмония протекает как вирусная, но затем развивается классическая вирусно-бактериальная пневмония", - отмечает врач-кардиолог.

Медики из Гонконга ранее сообщали, что пациенты, переболевшие коронавирусом в тяжелой форме, сталкиваются с серьезными осложнениями. У таких пациентов наблюдается уменьшение объема легких и ухудшение работы мозга. Возможно, это приведет к развитию идиопатического легочного фиброза - заболевания, при котором легкие теряют способность захватывать кислород. Кроме поражения легких новый вирус атакует и сердечную мышцу. У многих пациентов с коронавирусной инфекцией появляются осложнения на сердце. По данным кардиологов, такие повреждения наблюдаются примерно у каждого пятого пациента без признаков серьезных легочных проблем.

Данные специалистов Фонда медицинского образования и научных исследований Майо (США, штат Миннесота) свидетельствуют, что у части пациентов такие изменения являются следствием воспалительной реакции, а у других происходят из-за возникновения очага COVID-19 в сердечной мышце. У зараженных выявляются две проблемы, связанные с работой сердечно-сосудистой системы: сердечная недостаточность и аритмия, которая может быть вызвана побочными эффектами лекарств, принимаемых для лечения коронавирусной инфекции. В связи с такими последствиями врачи настоятельно рекомендуют гражданам регулярные физические упражнения. Кроме того, новый коронавирус и иммунологический ответ хозяина могут непосредственно влиять на мозг и поведение человека.