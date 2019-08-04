Корреспонденты Би-би-си побывали на Пушкинской и Трубной площадях и на Чистых прудах и рассказывают, что там происходило.

Новая акция против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму могла бы даже быть согласованной московскими властями: Либертарианская партия давно подала заявку на 3 августа и даже получила согласие на акцию на проспекте Сахарова.

Однако организаторы не согласились с площадкой, попытались договориться с мэрией, и в итоге одного из лидера партии, Михаила Светова, задержали сразу после переговоров с чиновниками.

После предыдущего митинга правоохранительные органы возбудили уголовное дело о "массовых беспорядках" — последний раз такое дело возбуждалось 6 мая 2012 года и стало одним из самых громких политических дел с суровыми приговорами.

Лидеры протеста были задержаны на несколько суток. Накануне столичное МВД предупредило о последствиях участия в несогласованных мероприятиях.

В день митинга Следственный комитет возбудил уголовное дело об отмывании денег против Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. А мэрия Москвы экстренно организовала рок-фестиваль и фудкорт "Шашлык Live" в Парке Горького — правда, от участия в нем отказался и ведущий Алексей Кортнев, и несколько топовых групп.

В итоге, пока блогеры в "Инстаграме" как под копирку постили картинки о том, как им нравится на "Шашлык Live", несколько тысяч москвичей гуляли по московским бульварам, пытаясь не попасть в автозак. Но это не всем удалось.

Любовь Соболь — последнюю из оппозиционных кандидатов в депутаты, кого не отправили в СИЗО после предыдущего митинга (так как у нее несовершеннолетняя дочь) — задержали еще до начала мероприятия, рядом с ее штабом на Рождественском бульваре.

Недалеко оттуда, на Чистых прудах, уже начинали собираться люди. Как раз перед началом акции, запланированной на 14:00, зарядил дождь. Те немногие, кто решил выйти на протест именно здесь, прятались под цветными навесами, которые поставили на площади перед метро в рамках собянинской программы "Моя улица".

Если бы не автобусы полиции и ОМОН Росгвардии, происходящее напоминало бы обычную субботу. Силовики периодически проверяли документы у молодых людей с рюкзаками, пришедшие на акцию мирно беседовали.

Через некоторое время заскучавшие протестующие потянулись в сторону Трубной. Мимо них по Сретенскому бульвару с диким воем сирен пронеслась колонна из автозаков и полицейских машин.

У "Центрального рынка" на Рождественском бульваре уже вовсю шли задержания. Одного из задержанных прямо у дверей автозака ждал сюрприз — там стоял Виктор Шендерович, который, пока молодого человека обыскивали, пытался выяснить его личные данные.

— Вас как зовут? — строго спрашивал Шендерович.

— А вы с какой целью интересуетесь? — спрашивал в ответ молодой человек.

— Так данные в "ОВД-инфо" передать! — объяснял ему публицист. Задержанный имя так и не назвал.

Чуть дальше, на Цветном бульваре, уже с часу дня маршировала полиция и сотрудники Росгвардии. Клумбы и памятники закрыли металлическими ограждениями.

Около двух часов дня на Трубной площади в конце Цветного бульвара начали собираться группы журналистов и участников акции.

Полиция начала строить оцепление и вытеснять людей на бульвар к Садовому кольцу. Площадь на долгое время опустела.

В эту субботу полиция фактически повторяла свою стратегию 27 июля: рассекала толпу и начинала выдавливать протестующих с тех мест, где они собирались. Тех, кто выкрикивал что-нибудь, держал плакат или просто казался неблагонадежным, задерживали максимально жестко. К семи часам вечера полиция отчиталась уже о 600 задержанных — в два раза меньше, чем неделю назад.

Однако протестующих перспектива быть задержанными, казалось, не смущала. "Есть вещи, которые сильнее страха — это наша позиция", — сказала Би-би-си молодая девушка, хлопающая в толпе.

"Я знаю свои права", — говорила другая протестующая.

В толпе на Трубной не разворачивали плакаты и не скандировали лозунги — периодически доносились только аплодисменты, сигналы проезжающих машин или рев мотоциклов.

"С какой целью вы тут стоите? Проходите к метро", — спросил полицейский у мужчины. "С той целью, которую считаю нужной", — ответил мужчина, и после этого его задержали.

****

Со стороны было не совсем понятно, что же именно происходило на Трубной площади: полицейские то пускали на нее, то снова зачищали и закрывали вход, то оттесняли людей, то толпа из пары сотен человек возвращалась снова, порой силовики выхватывали и задерживали случайных прохожих.

Несмотря на то, что никто в толпе не пытался сопротивляться противоречивым требованиям полиции и Росгвардии, ближе к половине четвертого на Петровском бульваре появились росгвардейцы с железными щитами.

New Times Евгения Альбац, которая пришла на митинг в ковбойской шляпе.

"Ты будешь указывать, где мне работать? Ты пацан, а мне 60 лет! Я в журналистике 43 года! Черт побери, а ты меня еще толкаешь", — кричала Альбац на сотрудника полиции, который пытался выдавить ее к бизнес-центру "Легенды Цветного".

"Мы просто остановились посмотреть"



Одной из самых известных героинь сегодняшнего дня неожиданно стала средних лет женщина, представившаяся Би-би-си членом смоленского отделения партии "Единая Россия".

Она рассказала, что они с мужем приехали в Москву в гости и решили пройтись по бульварам — но не в знак протеста, а просто так.

В итоге мужа Натальи Тельминовой (так она представилась журналистам) увели в автозак.

"Мы просто остановились, посмотреть что тут творится, нам сказали обойти, где мой муж я не знаю", — сбивчиво рассказывала Наталья Би-би-си.

"Я член "Единой России", но это все бесполезно! — кричала Наталья, показывая карточку партийного билета. — Я с 2007 года в партии, с самого начала. А им по фигу кого грести. Кто голос повышает, того и гребут!"

Полиция пыталась задержать и саму Наталью, но перед глазами силовиков появилась синяя членская карточка партии.

Она пересказывала свой диалог с Росгвардией и полицией: "Единую Россию" свалить хотите?" Завидев удостоверение, сотрудники полиции ретировались.

"Специально упала на асфальт"



В какой-то момент на Трубной площади появился высокий мужчина в костюме с бейджиком наблюдателя. Он представился Максимом Григорьевым, членом Общественной палаты Москвы.

"Это собрание не согласовано, поэтому полиция и задерживает", — начал говорить он собравшийся вокруг него толпе.

"Но люди просто стоят", — стали кричать на него пенсионерки.

"Не просто стоят, я видел несколько провокаторов", — стал кричать в ответ Григорьев. По его словам, он видел девушку, которая якобы специально упала на асфальт, чтобы сымитировать, будто ее ранили правоохранители. Полиция и ОМОН вели себя, по его словам, корректно.

В общей сложности на Трубной были задержаны несколько десятков человек. Провокаций со стороны толпы корреспонденты Би-би-си не видели. С плакатом на площади стояла только одна девушка, которая закрепила у себя на вороте листок бумаги со словом "Допускай".

Параллельно с протестами в Москве в субботу проходили и "конкурирующие мероприятия" — пикник "Афиши" и фестиваль "Шашлык live", о проведении которого стало известно только 31 июля. Попытка переманить москвичей с протеста на этот праздник вызвала иронию у многих протестующих.

"За шашлыки! За шашлыки!", — вопили два молодых человека в стороны полицейских на Петровском бульваре. Через секунды их уже тащили в автозак.

В течение всей акции у большинства протестующих — даже в местах небольших скоплений — не работал интернет. Подобное произошло и неделю назад на Тверской площади. Мобильная тройка операторов о каких-либо авариях в субботу не сообщала. В местных кафе также не работал Wi-Fi, некоторым протестующим сказали, что этого потребовали полицейские.

"Я не могу быть трусом"



К 2 часам дня на Пушкинской площади стали собираться люди, которые стекались к площади со всех сторон.

"Стою на бульваре, ничего не делаю, просто говорю. Это абсолютно законно. Посмотрим: задержат, значит задержат! Протестирую", — сказал Би-би-си музыкальный критик Артемий Троицкий.

"От сегодняшней акции я ничего не жду. Для меня принципиально в ней участвовать, потому что я неравнодушный человек, и я не могу молчать, и я не могу быть трусом. Поэтому я здесь. А в то, что власти пойдут на попятную — в это я не верю", — добавил Троицкий.

Тем временем несколько сотен сочувствующих и десятки журналистов собрались у памятника Пушкину. Около 15:00 полиция и Росгвардия начали оттеснять собравшихся с площади. Тех, кто не успевал или не хотел уходить, быстро задерживали и отправляли в автозак. Спустя полчаса правоохранители выдавили всех и полностью взяли под контроль площадь, окружив ее со всех сторон автозаками и автобусами.

"Покиньте площадь!" — требовали Росгвардейцы от пожилой женщины.

"Куда вы меня выпихиваете? Я имею право здесь находиться! Я гуляю! У меня пенсия 10 тысяч рублей. И из нее вам платят зарплату! А Собянин ваш пусть берет Ракову и уезжает в Тюмень!" — возмущенно кричала она.

"Многие из них ваши дети!"



Площадь была полностью оцеплена полицией и огорожена металлическими рамками. Полицейских в эту субботу подготовили к возможным погодным катаклизмам — помимо кевларовой защиты, шлемов и резиновых дубинок, каждый из них имел дождевик. Вскоре они пригодились.

На этот раз у многих сотрудников полиции лица были закрыты масками — после предыдущего митинга в интернете стали появляться фотографии полицейских, которые разгоняют протестующих. Теперь лиц силовиков было не видно.

Помимо традиционных призывов разойтись из-за того, что акция не согласована властями, у полиции появилось новое обращение к вышедшим горожанам.

"Среди сотрудников правоохранительных органов есть призывники, многие из них ваши дети!" — звучал из репродуктора на выходе из метро Пушкинская тревожный женский голос.

Очистив площадь у памятника, правоохранители в течение часа активно теснили новых протестующих, пришедших в том числе с Тверской площади. Выстроившись несколькими рядами, они активно и довольно успешно оттеснили людей вниз по бульвару.

Часто задерживали случайных прохожих, не выкрикивавших никаких лозунгов.

Корреспондент Би-би-си стал свидетелем того, как около 10 росгвардейцев остановили велосипедиста. Когда тот отказался сойти с велосипеда, его схватили и прямо на велосипеде отнесли в автозак.

Досталось и одному из болельщиков московского "Спартака", который, видимо, решил заехать на Пушкинскую и оттуда отправиться на стадион в Тушино, где позднее должен был состояться матч "Спартак — Динамо".

"Наш Спартак — супер клуб и чемпион Олимпийских игр!" — зычно крикнул парень, выйдя на бульвар. Спустя 20 секунд он уже лежал на московской плитке под четырьмя Росгвардейцами. Его быстро подняли и вместе с товарищем весьма грубо отправили в автозак.

"Сегодня действуют помягче, чем неделю назад. А вам как кажется?" — зевая поделился своим наблюдением с корреспондентом Би-би-си сотрудник ГИБДД.

Глядя на задержание болельщика, он предположил, что с фанатом "Динамо", если бы он вышел с кричалкой на Пушкинскую, могли бы обойтись помягче, ведь эта команда в советские времена была подведомственна МВД.

"Я, конечно, боюсь быть задержанным. Надо быть идиотом, мне кажется, чтоб этого не бояться! Но когда так лупят людей и нарушают закон те, кто должен его охранять, уже неловко сидеть дома и держать голову в домике", — сказал Би-би-си актер Максим Виторган.

"За Болотную власти пришлось расплачиваться Крымом и войной на Донбассе. Но кто сейчас это уже помнит эти события как смягчающий удар? Куда делась вся эта эйфория? Поэтому, к сожалению, цена за каждый шаг [власти] будет возрастать. А цену эту будем платить все мы: и я, и ребята, стоящие в оцеплении точно так же", — считает Виторган.