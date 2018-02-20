Органы юстиции США обвиняют 13 россиян во вмешательстве в президентские выборы США в 2016 году путем манипуляций в социальных сетях. В центре озвученных 16 февраля обвинений - так называемая "фабрика троллей" в Санкт-Петербурге, которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным.

DW поговорила с Людмилой Савчук, активисткой и журналистом, исследующей пропаганду, которая некоторое время работала на "фабрике" с официальным названием "Агентство интернет-исследований", по ее словам, с целью разоблачения.

DW: Что вам известно о россиянах, против которых выдвинуто обвинение в США?

Людмила Савчук: Когда я готовилась к походу на "фабрику", я знала три первых имени: Пригожин, Бурчик и Быстров. Журналисты писали о них и в 2014 году. Что касается остальных из 13 человек, которые названы, я смотрела их страницы, у них в друзьях есть знакомые и даже люди, которых я встречала на "фабрике".

- Что это за люди? Как вы их можете охарактеризовать?

- Думаю, что это обычные работники "фабрики", которых было и есть очень много. Это те ребята, которые быстро поднялись по карьерной лестнице и стали реализовывать ту программу, которая была дана сверху.

- Когда вы работали на "фабрике", как это происходило?

- Когда обычный человек приходит на "фабрику", у него висит уже готовое задание на компьютере. У него есть список тем, по которым "тролли" работают каждый день. США там - в первой пятерке или тройке, это одна из главных тем в любое время. Если это комментаторы в СМИ или социальных сетях, то они получают в устном виде свои задания.

- Сколько "троллей" работает на "фабрике"?

- Эта "фабрика" - не одна. Структура на Савушкина, сейчас они переезжают, - самая известная. Люди, которые работали в Москве, не так раскрыты, как здесь в Петербурге. Возможно, это самая большая "фабрика троллей". Есть люди, которые работают по домам, удаленно. Поэтому сказать, что на этой фабрике была примерно тысяча человек в штате, этого недостаточно. Но такие цифры назывались людьми, которые там до недавнего времени работали.

- Что известно о рядовых сотрудниках? В чем их мотивация?

- В списке, помимо Пригожина и Быстрова, в основном молодые люди, лет около 20 с небольшим. Люди приходят туда за деньгами. Если сравнить с зарплатами обычных людей, там зарплата выше. Потом они работают в режиме "два через два". Эти люди получают за половину дней в месяце очень неплохие деньги и могут использовать оставшееся время для личных дел.

Я расспрашивала людей и поняла, что многие приезжают из разных городов России и из Украины. Они приходят туда, потому что надо срочно платить за квартиру, по счетам, поэтому такая работа всегда была готова для тех, кто приезжает в Санкт-Петербург.

- "Фабрику троллей" в США подозревают в попытке повлиять на выборы. Как вы считаете, такое влияние возможно или это преувеличение?

- Никто не знает, насколько сильно они повлияли на выборы, на сколько процентов решение того или иного человека изменилось под влиянием российского вмешательства. То, что оно было, несомненно. Если один человек написал по заданию, за деньги, на английском языке среди американской публики хотя бы один пост, это уже попытка влияния.

Я не сомневаюсь, что сейчас делается правильная работа. Другое дело, конечно, их было не 13 и даже не 130. Это огромная работа, которая проводилась и до сих пор проводится. Как я понимаю, против людей в этом списке собрано достаточно доказательств для обвинения.