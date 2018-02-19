Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за стрельбу у храма Георгия Победоносца в России в дагестанском Кизляре, жертвами которой стали пять человек. Как передает Reuters, соответствующее заявление боевики распространили через собственное информационное агентство Amaq. Никаких подробностей о якобы своем солдате экстремисты не привели.
© AFP / Scanpix

Ранее стало известно, что нападение совершил 22-летний Халил Халилов, житель села Кидеро Цунтинского района Дагестана. Источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что Халилов в прошлом году примкнул к ИГ. "Расстрел был приурочен к христианскому празднику. В доме родителей в селе Кидеро проходят обыски, также оперативники проверяют связи Халилова", - заявил собеседник портала.

Источник ТАСС, в свою очередь, утверждал, что стрелок не входил в списки уже известных участников радикальных организаций, а также не состоял в базе данных спецслужб как участник незаконных вооруженных формирований.

Как сообщалось, Халилов днем в воскресенье, 18 февраля, открыл стрельбу по людям, собравшимся праздновать Масленицу. В результате четыре женщины погибли на месте, пятая скончалась в больнице на операционном столе. Еще пять получили ранения, в том числе сотрудник Росгвардии и представитель полиции. Нападавший был убит в развязавшейся перестрелке с правоохранителями.

Предполагаемый террорист стрелял из охотничьего ружья, у него также нашли нож. Настоятель храма и очевидцы заявили, что стрелок кричал "Аллаху акбар". Следственный комитет РФ завел по факту произошедшего уголовное дело по двум статьям: об убийстве и о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Дело взял на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Россия

ИГ взяло ответственность за бойню у храма Георгия Победоносца в Дагестане (14)

Террористическая группировка "Исламское государство"...

Вооруженный мужчина расстрелял людей у церкви в Дагестане (39)

Неназванный вооруженный мужчина открыл стрельбу по...

Лавров отрицает наличие следов "всемогущей российской угрозы" в Европе (18)

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал...

Россия обеспокоена снятием охраны со здания Россотрудничества в Киеве (13)

Россия встревожена снятием полицейской охраны вокруг...

Лавров не стал комментировать "трепотню" США о вмешательстве РФ в выборы (57)

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у него нет...

TOP новостей

Денег у литовцев всегда было меньше, чем у западноевропейцев (146)

Сегодня жители Литвы больше всего беспокоятся из-за...

Минздрав Литвы намерен в корне изменить торговлю лекарствами (18)

Хотели бы вы, чтобы лекарства , например,...

Rūta Vanagaitė Vanagaitei įteiktas apdovanojimas

Ванагайте получила награду Европейского еврейского конгресса (23)

Писатель Рута Ванагайте в Вене получила награду...

Сравнение цен на дизельное топливо и бензин за февраль (2)

В январе 2018 года в Литве фиксировался быстрый скачок...

"Крестьянин" предлагает ввести обязательную регистрацию домашних животных (18)

С 2019 года все коты и собаки в Литве должны быть...