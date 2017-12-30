Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) приписала себе взрыв в супермаркете "Перекресток" в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали 18 человек. Международная организация SITE, отслеживающая сведения об исламистских террористах в интернете, сообщила в пятницу, 29 декабря, что джихадисты передали соответствующую информацию по каналам агентства Amaq.
Атака была осуществлена "связанной с ИГ группировкой", утверждается в сообщении. В нем также подчеркивается, что размещением взрывного устройства занимался "отряд солдат халифата".
Последнее заявление, однако, не согласуется с основной версией следствия, согласно которой оставить рюкзак, начиненный поражающими элементами, в камере хранения мог снятый камерами наблюдения мужчина в зеленой куртке с капюшоном.
Версии происшедшего
Изначально следственные органы возбудили по данному инциденту уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, не исключив другие версии. Президент РФ Владимир Путин стал одним из первых, кто назвал произошедшее терактом.
Как сообщила 29 декабря вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина, общее число пострадавших составило 18 человек, причем из них девять оставались в стационарах.
По словам представителя Следственного комитета РФ, мощность взрыва была эквивалентна 200 граммам тротила.
В Санкт-Петербурге напали на оппозиционера Иванютенко (4)
Сторонник "Артподготовки" Владимир Иванютенко...
Суд признал законным недопуск Навального на выборы президента (15)
Верховный суд отказался удовлетворить иск...
Верховный суд рассматривает иск Навального к ЦИК после отказа в регистрации (3)
Верховный суд РФ в субботу рассматривает...
ИГ приписало себе взрыв в магазине Санкт-Петербурга
В результате взрыва в супермаркете "Перекресток"...
Россия отказалась впустить американского сенатора (3)
Россия отказалась выдать визу сенатору из США Джинн...
TOP новостей
Не замки и не дворцы: необычные дома в Литве (5)
Одна или несколько необычных башен, арочные окна,...
Жители Литвы массово едут за алкоголем в Латвию (78)
Предпраздничный караван из Литвы направляется в...
Прогноз эксперта: эмиграция в следующем году может уменьшиться (28)
В 2018 году можно надеяться на снижение масштабов...
Другое лицо Литвы – в Паланге в первую очередь разобрали самые дорогие номера (68)
В ожидании Нового года Паланга трещит по швам....
Человеком года жители Литвы выбрали Далю Грибаускайте (189)
Человеком года в нашей стране жители Литвы выбрали...