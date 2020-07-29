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За время пандемии коронавирусом SARS-CoV-2 заразились более 16,8 млн человек во всем мире, более 663 тысяч скончались. Выздоровели свыше 10,4 млн пациентов.
Vakcina
Vakcina
© Imago / Scanpix

Мир продолжает борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 16,8 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого им легочного заболевания COVID-19 скончались свыше 663 тысяч человек, выздоровели более 10,4 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer.

Россия, возможно, первой в мире получит сертифицированную вакцину от коронавируса. Ожидается, что препарат, разработанный Национальным исследовательским центром им. Н. Гамалеи, может получить государственную регистрацию 10 - 12 августа. В интервью CNN глава Российского фонда прямых инвестиций, финансировавшего разработку вакцины, сравнил это событие за запуском первого искусственного спутника Земли. "Американцы были удивлены, когда услышали сигналы спутника в космосе. То же самое будет и с вакциной. Россия получит ее первой", - заявил он.

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Deutsche Welle
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