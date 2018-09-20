По словам Ходорковского, против одного из его сотрудников, занимавшегося в Москве расследованием гибели группы журналистов, готовилась "жесткая провокация с обвинением в сборе информации для подготовки теракта против Путина". Этому человеку, сообщил Ходорковский, пришлось уехать из страны.
Одновременно, по словам Ходорковского, стало известно о гибели в ЦАР "при крайне странных обстоятельствах" одного из свидетелей по делу.
Участники независимых расследований гибели журналистов в ЦАР, по мнению Ходорковского, также находятся в опасности. Так, считает он, госпитализация издателя "Медиазоны" Петра Верзилова с симптомами отравления связана с тем, что он накануне получил отчет о расследовании.
"Хочу предупредить, что ситуация предельно опасна, а оглашение настоящих имен, вместо условных, обозначенных в отчете Петра и упомянутых его друзьями, может привести к новым жертвам", — заявил Ходорковский.
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