Ходорковский: Россия пока еще не тоталитарная страна, но близка к этому

25 октября 2003 года бизнесмена задержали в аэропорту Новосибирска, и на 10 лет Ходорковский исчез в тюрьме. В декабре 2013 года он неожиданно вышел на свободу - благодаря "сделке с Путиным, которой добились экс-министр иностранных дел ФРГ Геншер и Ангела Меркель". Журналист издания Филипп Пятов побеседовал с Ходорковским во время его визита в Берлин.

"Понимаете, в тюрьме выгораешь. Первые два месяца очень тяжелые, первые два года непростые. Но после пяти лет тяжелее покинуть тюрьму, чем там остаться. Поэтому я отказывался жить тюремной жизнью. То, что происходило вокруг, для меня не имело значения. Я старался жить жизнью страны. Мысленно я находился за стенами тюрьмы", - рассказал собеседник издания.

Отвечая на вопрос журналиста о том, можно ли привыкнуть к жизни в неволе, Ходорковский отметил: "Страна может. Даже огромная страна. Люди могут свободно перемещаться, везде ходить, но прежде чем что-то сказать, они задаются вопросами: "Можно ли мне? Действительно ли это безопасно?". Это неволя. (...) В тюрьме я хотя и находился на закрытой территории, я мог придерживаться позиций, за которые я ручаюсь. В этом смысле я чувствовал себя абсолютно свободным. И настолько свободным я чувствую себя по сей день".

"В Советском Союзе на протяжении трех поколений россиян убивали, потому что они хотели свободы. Почти всех свободолюбивых крестьян, интеллигентов, предпринимателей ликвидировали. Конечно, подобное влечет за собой долгосрочные последствия для российского общества, - указал Ходорковский. - После распада Советского Союза российский народ чувствовал себя как на крыше высотного дома. Пришлось иметь дело со страхом. Поэтому россияне искали для себя пространство, которое казалось им знакомым, где они чувствовали себя в безопасности".

"Россия пока еще не тоталитарная страна - но близка к этому. Существует принятое социальное поведение и это преклонение перед Путиным. Партия "Единая Россия" - путинский мальчик для битья. Её может ругать каждый, здесь общество может выпустить пар. Но сегодняшний Путин - заметьте, что он очень изменился, - находится на стадии обскурантизма (согласно словарю Duden, это "осознанное стремление держать людей в неведении, препятствовать их самостоятельному мышлению и побуждать их верить в сверхъестественное" - прим. Bild). Если вовсе не такой старый человек уже сейчас дошел до этой стадии, я бы не хотел знать, что будет потом", - сказал Ходорковский.