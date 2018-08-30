Экс-глава ЮКОСа, бизнесмен Михаил Ходорковский больше не будет поддерживать как инвестор проект "Центр управления расследованиями" (ЦУР), от которого поехали в Центральную Африку погибшие там журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Главный редактор проекта Андрей Коняхин подал в отставку.
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"По результатам изучения всех доступных мне материалов и обсуждения результатов с опытными журналистами-расследователями, я пришел к выводу, что существенной ошибкой при подготовке поездки стал подбор человека на месте (фиксера)", - говорится в заявлении Ходорковского, опубликованном на сайте "МБХ медиа".

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По мнению бизнесмена, ответственность за эту ошибку и в целом за качество подготовки поездки частично лежит на продюсерской группе ЦУР, но "даже частичная ответственность - это слишком много в такой ситуации".

В то же время Ходорковский подчеркнул, что не снимает с себя ответственности за гибель Джемаля, Расторгуева и Радченко. "Это и моя боль. Я дал средства на проект, а, значит, имею отношение к произошедшему", - пишет он.

Бизнесмен добавил, что считает группу журналистов жертвами спланированной операции. Работу в Центральноафриканской республике продолжает группа расследователей, не имеющая отношения к ЦУР.

Он также напомнил о создании фонда для расследования преступлений против журналистов с грантом в размере 5 миллионов долларов. За информацию о преступлении в ЦАР объявлена награда.

Бывший главред ЦУР Андрей Коняхин написал в Facebook, что несет "всю ответственность" за гибель журналистов и намерен "теперь как независимый корреспондент... искать этих тварей, которые убили группу".

Напомним, российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко снимали для Центра управления расследованиями документальный фильм о деятельности в Центральной Африке ЧВК Вагнера, которую связывают с прокремлевским миллиардером Евгением Пригожиным.

По версии властей ЦАР и России, на репортеров напали с целью ограбления - при себе у них были 8,5 тысячи долларов наличными и дорогостоящая съемочная техника. По другой версии, к смерти журналистов могла быть причастна повстанческая группировка "Селека".

В российском МИД назвали абсурдом и околесицей связь между гибелью журналистов и расследованием деятельности частных военных компаний. Представитель министерства Мария Захарова заявила, что присутствие российских инструкторов в Центральной Африке не является тайной, а зачем журналисты на самом деле поехали в ЦАР, неизвестно.

В конце августа издание ФАН, связанное с тем же Евгением Пригожиным, опубликовало переписку Джемаля, Радченко и Расторгуева с сотрудниками ЦУР, в том числе с Коняхиным. Из переписки следовало, что подготовка к поездке в Центральноафриканскую республику велась хаотично.

После приезда в ЦАР журналисты писали, что произошел "логистический коллапс", попасть на нужный объект им не удалось, а местные жители не разрешают себя снимать.

29 августа Русская служба ВВС, изучив переписку погибших с их предполагаемым проводником и консультантом (фиксером) в WhatsApp, выяснила, что за три недели до поездки редакция Центра расследований общалась с человеком по имени Мартин, считая его сотрудником миссии ООН в ЦАР.

Продюсер Центра расследований получил его контакты от военного корреспондента ФАН Кирилла Романовского, которого знали лично Расторгуев и Радченко. По данным источников Русской службы ВВС, они доверяли Романовскому и не высказали опасений из-за того, что просят помощи у человека, возможно, связанного с Пригожиным.

Романовский впоследствии подтвердил, что дал ЦУР контакт Мартина, но не смог вспомнить его фамилию. Фиксер взял на себя поиск жилья, переводчика и водителя для журналистов, но так с ними и не встретился, а после их гибели перестал реагировать на звонки и сообщения, хотя, судя по всему, читал их. В миссии ООН в ЦАР сообщили, что у них нет консультанта по имени Мартин.

NEWSru.com
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