Статья написана основателем "Открытой России" Михаилом Ходорковским по просьбе газеты The New York Times специально к 15 сентября — Международному дню демократии.

Как пишет Михаил Ходорковский, "спустя более 25 лет после развала Советского Союза и попытки построить демократию на его месте Россия в очередной раз стала авторитарным государством. С такой же неспособностью создать демократические институты столкнулись лидеры Февральской революции 1917 года, что привело к власти большевиков позднее в том же году.

Российский авторитаризм имеет серьезные последствия не только для граждан России, но и для соседних стран и всего остального мира. По-прежнему зараженный менталитетом "осажденной крепости", Кремль проводит внешнюю политику, призванную обеспечить "баланс сил" между Москвой и Западом.

Эта устаревшая стратегия создает истерию военного авантюризма, которая представляет угрозу для всей планеты. Прокремлевские пропагандисты, такие как Дмитрий Киселев, известный ведущий государственного телеканала, даже высказывают предположения, что "агрессивное поведение" США может вызвать ядерный ответ со стороны России".

"Неудивительно, что Кремль использует дезинформацию и прочие грязные средства для того, чтобы внести разлад в страны Запада и подорвать веру в демократические системы. Российские лидеры убеждены, что западная демократия является угрозой для авторитарного порядка в подмятой ими стране.

Для Москвы это игра с нулевым результатом: любое ослабление демократии может быть только выгодно кремлевской системе правления. Но это недальновидно. Раскол западного альянса может создать серьезную нестабильность по всему миру, подвергая Россию опасности, с которой она, вероятно, будет не в состоянии справиться.

Чтобы найти альтернативную систему правления, российские демократы, и я в том числе, должны осмыслить злополучную историю нашей страны. Это поднимает неизбежный вопрос: является ли Россия непригодной для демократии в силу своего размера, своей политической культуры и недоверия к западному миру? Ни в коем случае", — полагает Ходорковский.

"Я отвергаю заблуждение, согласно которому россияне почему-то неспособны к построению демократических институтов. Люди говорили то же самое о немцах. Как неправы они были. Страны и их граждане меняются, обычно в ответ на собственные неудачи.

Большинство россиян никогда не сталкивались с демократическими институтами и не понимают, как они функционируют. Но россияне, которые переехали на Запад, быстро и легко адаптировались к демократическим условиям. Они видят, как демократия защищает личные права и собственность и позволяет обществам процветать.

Несмотря на наше недостаточное понимание демократических практик, Россия сегодня насчитывает десятки тысяч общественных организаций, защищающих гражданские права. Опрос исследовательского центра Пью в 2012 году показал, что большинство россиян поддерживают честные выборы и независимую судебную систему. Россияне хотят, чтобы их голоса были услышаны, и чтобы их лидеры были подотчетны: они хотят другую политическую систему", — отмечает он.

По мнению основателя "Открытой России", "чтобы избежать ошибок прошлого, нам необходимо выяснить, почему две попытки России установить демократию в XX веке привели к новым авторитарным режимам. В обоих случаях, свергнув одного тирана — царя в 1917 и коммунизм в 1991 году — Россия в конечном счете передала власть другому. Как это произошло?

В начале ХХ века консерваторы и либералы не смогли найти общего языка для обсуждения демократического фундамента для России. В результате самая реакционная фракция среди правящих элит получила господство после революции 1905 года, сдерживая развитие демократических реформ.

После свержения царя в 1917 году демократия снова потерпела поражение. Большевики были в сущности настолько же авторитарны, как и реакционеры до них, только с противоположной "идеологической полярностью". Они сумели поменять минус на плюс в нескольких местах, но так и не смогли вырваться из магнитного поля русского авторитаризма".

"История повторилась с приходом Бориса Ельцина к власти, даже несмотря на то, что он был первым всенародно избранным лидером. В начале 1990-х новый президент получил исключительную конституционную власть, при этом победившие либералы нарекли господина Ельцина "царем". Когда Владимир Путин был впервые избран президентом в 2000 году, бывший подполковник КГБ унаследовал систему, прекрасно сконструированную для поддержания авторитарных традиций России.

Существенная часть сегодняшней российской оппозиции, в отличие от оппозиционных движений на Западе, рассматривает демократические права, как проистекающие не из сбалансированного политического представительства, а из назначения "хорошего царя".

Эта тенденция устремляться за великодушным правителем вместо демократических институтов заставляет амбициозных политических лидеров искать общественную поддержку, опираясь на силу собственной личности, а не на ясную политическую программу. Чтобы победить, политикам необходимо создать образ "сильного лидера".

Задача, с которой сталкиваются демократически настроенные россияне, вследствие этого состоит не в том, чтобы просто отстранить господина Путина от власти, а в том, чтобы сменить авторитарную систему, которую он олицетворяет", — пишет автор статьи.

"События 1917 и 1991 годов учат нас, что Кремль не может установить демократию указом, и что демократические институты не возникнут на всей территории России одновременно. Процесс должен начаться с политической трансформации европейско-ориентированной России и ее городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска в числе прочих. Эти городские центры могут продемонстрировать остальной части страны, как большинство избирателей может уважать меньшинство и наоборот, перенося принятие решений ближе к людям и делая чиновников действительно подотчетными.

Когда российское общество осознает собственную силу, народ найдет волю, чтобы развивать динамичную местную демократическую культуру и институты, необходимые для ее поддержки. Важнейшая задача — это создание системы правосудия, основанной на власти закона, а не на произволе власти.

Для Кремля эти идеи являются ересью: они подрывают многовековые представления, согласно которым Россия может эффективно управляться только из Москвы, а делегирование власти приведет к хаосу.

Мы должны принять новую и радикально иную форму управления, если мы хотим, чтобы Россия была успешной, уважаемой страной, способной внести положительный вклад в международные отношения. 1990-е учат нас еще одному уроку: россияне, и только сами россияне, должны найти свой путь вперед. Запад не может сделать это за нас", — подводит итог Ходорковский.