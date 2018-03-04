Впрочем, большинству оказалось неважно ни то, что президента пришлось ждать два часа на холоде, ни то, что предвыборной программы у него все еще нет. Они заверили уделившего им две минуты Путина, что с ним готовы на все.

"Меня пригнали как барана"

Субботний митинг в поддержку Путина стал его первым публичным предвыборным мероприятием и, вероятно, последним. От бесплатного эфирного времени на федеральных телеканалах штаб кандидата отказался, от дебатов тоже, а по регионам Путин ездил как президент, а не как кандидат на этот пост.

Многочисленные поездки Путина по стране в Кремле объясняют рабочими обязанностями президента. Соперники президента также обращали внимание, что он получил два часа прямого эфира во время обращения с посланием к Федеральному собранию на этой неделе - впрочем, глава ЦИК Элла Памфилова не увидела агитации в речи, где Путин рассказывал о военной мощи России и планах развития страны на шесть лет.

Субботний митинг в поддержку Путина стал его первым публичным предвыборным мероприятием и, вероятно, последним. От бесплатного эфирного времени на федеральных телеканалах штаб кандидата отказался, от дебатов тоже, а по регионам Путин ездил как президент, а не как кандидат на этот пост.

Многочисленные поездки Путина по стране в Кремле объясняют рабочими обязанностями президента. Соперники президента также обращали внимание, что он получил два часа прямого эфира во время обращения с посланием к Федеральному собранию на этой неделе - впрочем, глава ЦИК Элла Памфилова не увидела агитации в речи, где Путин рассказывал о военной мощи России и планах развития страны на шесть лет.

"Зачем [сказали приехать], не знаю - вас видимо возить. Сейчас на "Парк культуры" поеду людей забирать", - рассказал один из водителей. Мимо проехал забитый людьми рейсовый автобус с надписью "Владимир". "Не паркуйтесь тут, сейчас маршрутки с людьми поедут", - ворчал сотрудник полиции, пытаясь разогнать таксистов.

Люди организованно сбивались в группы, ориентируясь на руководителя с каким-нибудь опознавательным знаком - флагом, зонтиком, искусственными цветами или табличкой с названием района или учреждения. Затем быстрым шагом шли по улице Лужники к стадиону. Мужчина, державший листок в файле с надписью "Измайлово", каждый раз прятал его при виде камеры.

Руководитель группы от "Боевого братства" (объединения ветеранов локальных войн во главе с экс-губернатором Московской области Борисом Громовым) охотно подтвердил, что на митинг-концерт, где ждали выступления доверенных лиц президента, а также популярных поп-исполнителей, люди пришли организованно. В руках он держал листок с именами и фамилиями своих подопечных - "чтобы никого не забыть".

Руководитель группы от "Боевого братства" (объединения ветеранов локальных войн во главе с экс-губернатором Московской области Борисом Громовым) охотно подтвердил, что на митинг-концерт, где ждали выступления доверенных лиц президента, а также популярных поп-исполнителей, люди пришли организованно. В руках он держал листок с именами и фамилиями своих подопечных - "чтобы никого не забыть".

С удовольствием собравшиеся говорили, какие пункты президентской программы Путина нравятся им больше всего. В основном участники концерта вспоминали об обещаниях президента поддерживать молодежь и социальную сферу и очень удивлялись словам корреспондентов Би-би-си о том, что программа Путина еще не публиковалась.

"Это какой-то провокационный вопрос. Его программа вся налицо, ему даже писать ничего не надо, все и так видно", - нашлась одна из участниц митинга.

Большинство из опрошенных рассказывали, что пришли на митинг по зову сердца, однако нашлись и те, кто признался в обратном. "Меня пригнали как барана. Я работаю в госучреждении. Здесь все сто тысяч такие. Вы добровольно пошли бы на такой мороз? Нет конечно. Я хочу работать, поэтому пришел", - рассказал Би-би-си мужчина по имени Александр, тренер по настольному теннису в досуговом центре.

Он предположил, что за такое признание его с работы уволят, но все равно разрешил рассказать о нем в репортаже: "У нас госучреждение. Хочешь работать - приходи". На выборы Александр не собирается: "Зачем избирать того, кто уже заранее избран? Я считаю, что это фарс".

"От работы" на концерт пришла и работница "Московских кабельных сетей", которая свое имя называть не стала.

- Да, попросили всех прийти, - подтвердила девушка.

- То есть, заставили?

- Нет! У нас есть желающие! - резко осеклась она.

- Вы из желающих?

- Нет.

- То есть, не хотели идти?

- Почему, хотела, - совсем растерялась она.

Были на концерте и такие участники, которые говорить о давлении со стороны работодателя наотрез отказывались. "Не надо мне компромиссные [возможно, имелось в виду "компрометирующие" - Би-би-си] вопросы задавать", - испуганно ответила женщина средних лет на вопрос, зачем она пришла на концерт за два часа до его официального начала.

По сведениям Би-би-си, на митинг также настойчиво попросили прийти учителей московских школ, причем они должны были принести самодельные плакаты. Разнарядка по участникам была дана и в столичной мэрии.

Были на концерте и такие участники, которые говорить о давлении со стороны работодателя наотрез отказывались. "Не надо мне компромиссные [возможно, имелось в виду "компрометирующие" - Би-би-си] вопросы задавать", - испуганно ответила женщина средних лет на вопрос, зачем она пришла на концерт за два часа до его официального начала.

По сведениям Би-би-си, на митинг также настойчиво попросили прийти учителей московских школ, причем они должны были принести самодельные плакаты. Разнарядка по участникам была дана и в столичной мэрии.

Были на концерте и такие участники, которые говорить о давлении со стороны работодателя наотрез отказывались. "Не надо мне компромиссные [возможно, имелось в виду "компрометирующие" - Би-би-си] вопросы задавать", - испуганно ответила женщина средних лет на вопрос, зачем она пришла на концерт за два часа до его официального начала.

По сведениям Би-би-си, на митинг также настойчиво попросили прийти учителей московских школ, причем они должны были принести самодельные плакаты. Разнарядка по участникам была дана и в столичной мэрии.

МВД отчиталось, что на концерт, несмотря на десятиградусный мороз, пришли около 130 тысяч человек. Лужники, вмещающие больше 80 тысяч, митингующие заполнили до отказа - лишь один из верхних секторов занавесили большим национальным флагом, свободных кресел не было.

На таком же митинге и в том же месте Путин выступал и шесть лет назад, перед президентскими выборами 2012 года. Даже число участников, по данным ГУВД, оказалось одинаковым - тогда по официальной оценке на него тоже пришли 130 тысяч человек.

В субботу часть сторонников Путина предпочла остаться снаружи у стадиона - там на большом экране транслировали концерт. Скучать собравшимся не приходилось. Для них подготовили конкурсы и развлечения.

Желающие могли не только отведать гречки из полевой кухни, но и, например, сыграть в керлинг на мини-дорожке с искусственным льдом. Рядом под плакатами с изображением Богородицы и Иисуса Христа люди в ватниках предлагали сторонникам Путина сыграть в лапту, пострелять из лука, сразиться на мечах или на огромных поролоновых бревнах, которые по виду больше напоминали гигантские сосиски.

Рядом несколько мужчин тягали гантели и гири под музыку групп Apocalyptica и Rammstein. На их фоне пары с детьми катались на расписанных древнерусским орнаментом деревянных качелях. Здесь же огромными шайбами стреляли в мишень из гигантской рогатки.

На стадионе же люди, завернувшись в пледы, слушали Ольгу Кормухину, которая пела Цоя, и режиссера Никиту Михалкова, который называл собравшихся "товарищами".

Многие ели принесенные бутерброды и грелись чаем из термосов. Те же, кто оказался у сцены, на месте футбольного поля, водили хороводы и танцевали в ожидании Путина.

Кондрашов заверил Би-би-си, что мероприятие организовывалось штабом и оплачено из избирательного фонда кандидата.

Согласно отчету Центризбиркома от 27 февраля, всего на проведение публичных предвыборных мероприятий штаб Путина потратил 10,65 млн рублей.

"Мы сделаем это, да?"

В своем выступлении шестилетней давности Путин сосредоточился на том, что нужно защищать Россию и не допустить, "чтобы кто-нибудь вмешивался в наши внутренние дела". "И мы просим всех не заглядывать за бугор, не бегать налево, на сторону, и не изменять своей Родине", - говорил тогда Путин. Собравшимся на стадионе он тогда задал всего два вопроса "Мы любим Россию?" (два раза) и "Мы победим?" (один раз).

На этот раз речь президента президента оказалась короткой - он выступал всего две минуты. Однако публика выступление встретила с нескрываемым восторгом: как только Путин вышел на сцену, сотни людей захлопали, достали телефоны и подняли над головой плакаты. Многие до этого видели президента только по телевизору и не скрывали радости, что впервые оказались настолько близко к нему.

За несколько часов на сцене выступили десятки доверенных лиц президента, но появился он именно в тот момент, когда на помосте закончила выступать одна из участниц его команды - движения Putin Team, певица Полина Гагарина, и туда поднялись российские олимпийцы.

Был среди них и скелетонист Никита Трегубов, которые еще в среду на вручении госнаград в Кремле жаловался Би-би-си, что спорт смешивают с политикой, и российские хоккеисты ("Наша "Красная машина"!", - надрывался Губерниев), и любимицы публики - фигуристка Евгения Медведева и ее одногруппница, 15-летняя олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Участие Загитовой в концерте - это нарушение избирательного законодательства, которое запрещает прямое или косвенное привлечение к агитации лиц, не достигших 18 лет на день голосования, объяснил Би-би-си сопредседатель движения "Голос" Григорий Мельконьянц: "Митинг-концерт - это же агитационное мероприятие. Она же не просто так мимо проходила. Организаторы ее представили, допустили, что она попадет на фотографии и в телевизионные сюжеты. То есть привлекли к агитации".

Объявляя Путина, Губерниев напомнил собравшимся, что 10 лет назад "Лужники" были большим рынком, куда москвичи ездили за джинсами, а сейчас это уже это современный стадион.

"Я приветствую вас всех, кто собрался в "Лужниках", это уже не "лужа", как говорили несколько лет назад", - принял передачу Путин. Концерт он скромно назвал "митингом за сильную Россию", а не агитационным мероприятием в поддержку самого себя.

Президент поприветствовал и стадион, и тех россиян, которые на стадион в субботу не пришли: "А таких людей очень много: это сотни тысяч, миллионы людей, миллионы! И в этот праздничный, солнечный, морозный московский день я хочу сказать, что мы чувствуем рядом с собой их дыхание, их локоть и их плечо, потому что вместе мы команда!, - сказал Путин. - Мы команда, да?".

Митингующие с энтузиазмом с этим согласились. Некоторые прослезились.

А Путин тем временем рассказывал, что нужно сделать, чтобы "весь XXI век" прошел "под знаком ярких побед России": "Нужно добиться того, чтобы будущие поколения россиян были счастливы".

Страна, по словам президента, должна быть яркой и "устремленной вперед, в будущее", потому что "здесь живут наши дети". "И будут жить наши дети", - твердо добавил он.

"Мы сделаем все для того, чтобы они были счастливы! Мы сделаем это, да?" - как будто неуверенно спросил Путин. Лужники одобрительно загудели - будто убеждая президента, что все будет сделано.

"За нас и кроме нас этого не сделает никто", - подытожил Путин. И снова спросил митингующих, готовы ли они сделать все, чтобы в XXI век прошел под знаком побед. Но спрашивать было и не надо - собравшиеся уже были готовы на все.

"Мы все видели, помним, как наши ребята-хоккеисты после выигрыша медалей на Олимпиаде пели гимн. Но почему-то мы не слышали музыки. Давайте сделаем это вместе, под музыку нашего национального гимна! Мы сделаем это, да?" - уже в третий раз президент задал собравшимся тот же вопрос.

Ответ не требовался, он крикнул "поехали", немедленно заиграла музыка, и многотысячный стадион запел. Путин пел в микрофон вместе с ним.

"Спасибо вам большое, храни вас Господь", - сказал президент на прощанье Лужникам, пожал руки своим доверенным лицам и покинул стадион. "Давайте еще раз вместе, Лужники - Россия, Россия, Россия!" - кричал Губерниев со сцены.

Лужники, тем временем, последовали примеру президента - люди встали и теми же организованными группами, какими и пришли, двинулись к выходу. На сцене появился Стас Михайлов с песней "Русь".

"То ли было, то ли будет так, я пророчить не берусь, встанешь ты с колен побитая, неприкаянная Русь. Ох, страна моя бедовая, в голос хочется рыдать. Поднимайся моя Родина! Нам не время умирать", - надрывался певец, но не мог удержать собравшихся на местах.

"Холодно очень", - коротко объяснила Би-би-си девушка уже на выходе со стадиона.

"А мы не уходим, мы друзей встретить", - заверили мужчины лет сорока, которые несли свернутые и перемотанные скотчем флаги.

"Чего мы уходим?... Лех, а чего мы уходим?" - другой сторонник Путина попросил своего друга помочь с объяснением. Тот тоже не нашелся с ответом.

"А у нас группа, нас привезли сюда с работы. Автобус ждет", - объяснял Би-би-си другой участник митинга, сотрудник ГБУ "Московские дороги".

На часах едва перевалило за 14:30. К половине четвертого МВД отчиталось: мероприятие завершилось.