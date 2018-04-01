Тулеев записал видеообращение, в котором выразил соболезнования в связи с пожаром и заявил, что "сделал все, что мог".

"Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора, ну нельзя, морально нельзя.", - сказал он.

Слухи о возможной отставке 73-летнего Тулеева появились еще летом прошлого года, когда губернатор перенес операцию на позвоночнике и несколько месяцев не появлялся на публике.

Однако позже РБК и "Ведомости" со ссылкой на источники писали, что в Кремле решили подождать с "почетной пенсией" для Тулеева до президентских выборов, чтобы "не нарушать расклад сил в регионе".

Однако после выборов ситуацию осложнил крупный пожар в Кемерове.

В субботу "Коммерсант" со ссылкой на источники писал, что время отставки Тулеева зависело от того, как быстро удастся справиться с последствиями пожара в торговом центре - оказать помощь семьям пострадавших, содействовать расследованию и проинформировать население о принятых мерах.

Временно исполняющим обязанности губернатора может быть назначен нынешний вице-губернатор региона, гендиректор угольного холдинга "Колмар" Сергей Цивилев, сообщали СМИ. Именно он встал на колени перед жителями города на митинге после пожара в "Зимней вишне", а позже обвинил протестующих в попытке дискредитации власти.

Чем известен Аман Тулеев

Тулеев - политический старожил, бывший кандидат в президенты, бывший член КПРФ. Из губернаторов, возглавивших регионы еще при президенте Борисе Ельцине, на постах к 2017 году остались только Тулеев и глава Белгородской области Евгений Савченко.

Из всех российских губернаторов только Тулеев регулярно попадал в рейтинги политиков, которым доверяют россияне (не только жители области). В феврале 2016 года 4% опрошенных "Левада-центром" называли Тулеева одним из пяти-шести политиков, которые вызывают у них доверие. В этот рейтинг не попало ни одного другого губернатора.

Два года назад анонимные источники в Кремле сообщали СМИ, что в Москве пытаются уговорить Тулеева покинуть пост. Но попытки провалились: Тулеев снова отправился на выборы.

В последнем рейтинге политической выживаемости губернаторов, который составляет фонд "Петербургская политика", Тулеев получил три балла из пяти. Эксперты среди его сильных сторон отметили, что он "продемонстрировал жесткий настрой на сопротивление "антикоррупционным" атакам на областную администрацию".

Глава Кузбасса, как отмечалось в рейтинге, поставил себя в положение, при котором к отставке он не готов, "а его увольнение "по утрате доверия" маловероятно по политическим и психологическим основаниям".

Результаты выборов в Кемерово схожи с показателями партии власти на выборах в Чечне. В 2015 году глава Кузбасса перебрался на очередной губернаторский срок, набрав 94% голосов. На думских выборах в сентябре 2016 года "Единая Россия" получила 77% при явке 86%. Активнее голосовали только на Северном Кавказе и в Туве.

На президентских выборах Кемеровская область стала второй по количеству голосов, отданных за Владимира Путина, - в регионе он набрал 85,42%.

За два дня до выборов глава ЦИК Элла Памфилова направила Тулееву предупреждение о недопущении применения административного ресурса на голосовании. Причиной стали полученные ей жалобы от КПРФ. Коммунисты в итоге результаты выборов в регионе признать отказались, пожаловавшись на многочисленные вбросы бюллетеней.

Поиски преемника

"Кремль озадачен ситуацией в Кузбассе - там длительный кризис, - рассказывал Би-би-си в прошлом году политолог Виталий Иванов. - Кузбасс не тот регион, куда все рвутся и куда можно послать молодого человека типа [главы Калининградской области Антона] Алиханова. В регионе сильные позиции у таких горнодобывающих холдингов, как "Сибирский деловой союз" и "Евраз".

Экономическая модель Кемеровской области, сложившаяся при Тулееве, даже получила название "кемеровский социализм": это многочисленные льготы, выплаты, бесплатные путевки, низкие тарифы. Иногда Тулеев даже щедро дарил уголь отдельным семьям.

Уголь и руда - это основной источник дохода области. Но цены на это сырье падают, область получает все меньше доходов. В итоге Кузбасс сейчас входит среди российских регионов в число лидеров по доле просроченных гражданами кредитов.