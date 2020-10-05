"Среди возможных вариантов, которые стали отрабатываться, — версия техногенного загрязнения, связанного с деятельностью человека, с разливами каких-то веществ. Ученые говорят о том, что это также может быть связано с природными явлениями, с поведением водорослей, которых во время шторма вынесло на береговую линию. Прорабатывается версия, связанная и с сейсмической активностью", — сказал Солодов.

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Глава региона добавил, что в настоящее время нет оснований говорить о какой-то конкретной версии. Он призвал дождаться расширенных результатов проб.

Как ранее заявила глава Камчатгидромета Вера Полякова, загрязнение могло произойти в придонном слое, в связи с чем первоначальные пробы, которые отбирали на поверхности, не показали значительных превышений по нефтепродуктам и фенолу.

По словам Поляковой, на территорию Камчатки в период с 28 на 29 сентября пришел циклон, и в акватории Авачинской бухты и прибрежных районах порывы ветра достигали более 25 м/с в направлении побережья, а волны доходили до 6 м. В связи с чем Полякова предположила, что сильное волнение на море подняло морских животных со дна бухты и вынесло их на берег.

3 октября региональное Минприроды опубликовало в Facebook видеозапись, сделанную на пляже, в котором утверждалось, что вода и песок абсолютно чистые. В тот же день журналист Юрий Дудь опубликовал в Instagram видео, снятое местными серферами, на кадрах которого видны нефтяные пятна и останки животных на берегу.

На следующий день жители Камчатки сообщили об изменении цвета воды на Халактырском пляже. После пребывания в воде у людей покраснели глаза и ухудшилось самочувствие, а на берегу обнаружили большое количество морских животных.

По словам вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, из-за загрязнения окружающей среды и массовой гибели животных на Камчатке завели административное дело ст. 8.42 КоАП РФ ("Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта".