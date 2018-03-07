"У нас тут такой коллектив, но только одна женщина. И тут как-то один из присутствующих здесь кандидатов обидел ее и до сих пор не извинился. Я считаю, что все мужчины, которые стоят здесь, тоже причастны, к сожалению, к такой неприятной вещи, как обида Ксении Анатольевны. От лица всех мужчин я хочу извиниться перед ней", — сказал Грудинин.

"Конечно, и победить она вряд ли победит, это буду я. Но все равно хочу поздравить с этим праздником", — добавил он и подарил Собчак букет цветов.

При этом кандидат от КПРФ отметил, что "это не дебаты", и поэтому участвовать в них он не будет. Около половины своей минутной речи кандидат посвятил поздравлению женщин с наступающим 8 марта, передает "Интерфакс".

Грудинин пожелал им, "чтобы государство и власть знали, что если и есть, чем гордиться, то это не ракеты, не танки и не нефтегазовые доходы, это наши дорогие женщины".

28 февраля во время предвыборных дебатов Собчак после нецензурного оскорбления со стороны кандидата в президенты Владимира Жириновского облила его водой. 2 марта адвокаты Собчак подали в Генпрокуратуру заявление с просьбой возбудить в отношении лидера ЛДПР административное дело об оскорблении. 4 марта в центре Москвы на Собчак было совершено нападение со стоны стажера из Мосгордумы.

Как сообщалось, кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин во время первых теледебатов на "Первом канале" отказался от дальнейшего в них участия. Грудинин обвинил ЦИК и телеканалы в намеренном превращении эфира в "балаган".

Между тем стало известно, что ЦИК не имеет никаких правовых оснований, чтобы рассматривать вопрос о снятии кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина с нынешних выборов, сообщил замглавы ЦИК Николай Булаев, сообщает РИА "Новости". Глава ЦИК РФ Элла Памфилова тоже предложила поставить точку в ситуации с иностранными счетами Грудинина и спекуляциях на эту тему, заметив, что "поскольку он нас недостоверно проинформировал, мы обязаны опубликовать данные о недостоверности предоставленной информации".